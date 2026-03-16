В Костроме у гимназии № 28 обнаружили обломки БПЛА

Обломки беспилотника со следами взрывчатого вещества обнаружили у гимназии № 28 в Костроме. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Господин Ситников призвал жителей соседних с гимназией домов не подходить к окнам. По его словам, проживающих в близлежащих домах у места происшествия временно эвакуируют в помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Детей на территории школы нет.

На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют взрывоопасные части БПЛА. Глава региона поручил администрации Костромы после проведения оперативных работ обойти жилые дома и проверить, не нанесен ли ущерб имуществу людей.