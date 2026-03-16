Вывернуть наружку
Мэрия Нижнего Новгорода намерена в разы увеличить арендную плату для рекламных агентств
Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести коэффициент продления договоров по установке рекламных конструкций на муниципальных местах, чтобы покрыть потери бюджета от не проведенных аукционов. По данным «Ъ-Приволжье», пролонгация контрактов на прежних условиях лишила казны 650 млн руб., а общее снижение поступлений от наружной рекламы превысило миллиард рублей. Агентства подсчитали, что плата за размещение крупноформатных рекламных носителей может вырасти на 30–40%, а малых и средних форматов — в семь раз. С учетом сезонной загрузки владельцы афишных стендов понесут крупные потери, концертный бизнес может лишиться посетителей, полагают эксперты. Рекламщики решили проработать эти риски с городской властью.
Мэрия Нижнего Новгорода планирует увеличить поступления в бюджет от размещения рекламы на муниципальных земельных участках, зданиях и других конструкциях. Для этого власти предложили ввести коэффициент продления договоров с рекламными агентствами и предпринимателями, проект постановления проходит общественные обсуждения. Коэффициент будет зависеть от срока продления контракта и типа рекламного носителя: чем больше формат, тем меньше придется платить. Нагрузка на операторов рекламы с конструкциями малых и средних форматов сейчас меньше, и коэффициент для них «чуть выше», говорится в документе. Таким образом власти намерены компенсировать ежемесячные потери аукционной выручки. Большинство участников рынка продлевают действующие договоры, а не участвуют в торгах на право размещения конструкций.
Потери муниципального бюджета от пролонгации действующих договоров с рекламными агентствами вместо проведения аукционов городские власти оценили в 650 млн руб. Общий объем недополученных доходов от наружной рекламы оценен в 1,3 млрд руб.
В сегодняшних экономических условиях бизнес с пониманием отнесся к инициативе повысить ставки, однако предложенные властью коэффициенты некоторые рекламщики считают запредельными. Инициатива мэрии обеспокоила рекламный рынок, представители которого собрали по этому поводу совещание в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.
Участники встречи подсчитали, что ежемесячная плата за размещение крупноформатных рекламных носителей вырастет на 30–40%, а малый и средний формат могут подорожать более чем в семь раз, если постановление в предложенной редакции будет принято. Например, ежемесячная плата за афишный стенд в среднем сейчас составляет 1,1 тыс. руб., а с максимальным коэффициентом пролонгации на восемь-девять лет увеличится почти до 10 тыс. руб.
Плата за пиллары в аналогичных условиях вырастет с 2,4 тыс. руб. до 22,2 тыс. руб., а за наиболее распространенные медиафасады и рекламные щиты 6x3 — в 1,4 раза, подсчитали участники рынка.
Конструкции среднего формата подорожают в 2,1 раза при продлении договора на срок от девяти лет.
«При портфеле предложений в 150 адресов размещения афишных стендов сумма для предпринимателя в месяц по формуле расчета с новыми коэффициентами составит 1,5 млн рублей, вместо 166 тыс., которые платятся сегодня по действующему коэффициенту пролонгации договора.
Оценивая изменения, следует учитывать и ограничения, связанные с размещением рекламного контента, а также сезонность данного бизнеса»,— отметили в аппарате бизнес-омбудсмена Павла Солодкого.
В частности, владельцы конструкций малых и средних форматов — концертных афиш — опасаются, что не осилят расходы с учетом сезонной загрузки. Председатель рекламного совета Нижегородской области Сергей Стешов отметил, что одна из компаний по договору с мэрией вправе размещать на своих носителях только концертные афиши, которые востребованы в летний сезон. Остальное время эти носители могут простаивать.
«После того, как начался кризис 2022 года, число концертов уменьшилось, и компания не может обеспечить полную загрузку своих носителей. Если коэффициент повысят, пострадает и концертная деятельность, это приведет к падению заполняемости концертных залов. Такое повышение цены не выгодно никому, кроме администрации Нижнего Новгорода»,— добавил господин Стешов.
Аналогичная ситуация может сложиться с сити-форматом и остановочными павильонами, согласился соучредитель ООО «Интроник» Артем Морозов. «У таких агентств более 200 конструкций, однако рекламировать они вправе только концертную деятельность. В этом сегменте четко выраженная сезонность, носители простаивают по полгода, а цифровизировать их дорого»,— отметил он. Артем Морозов также напомнил, что в стоимость договоров уже заложены инфляция и увеличенная нагрузка в виде 10% объема размещения социальной рекламы вместо прежних 5% показов.
«Говорить, что у рынка не было никакой нагрузки и пролонгация договоров — это манна небесная, некорректно», — подчеркнул господин Морозов.
По данным «Ъ-Приволжье», сейчас представители рекламных агентств обсуждают повышение ставок с городской администрацией в индивидуальном порядке. В конце марта участники рынка снова соберутся, чтобы обсудить итоги переговоров и оценить риски. По итогам они планируют выработать общее решение по данному вопросу, чтобы обратиться с ним к мэру Юрию Шалабаеву.