Вывернуть наружку

Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести коэффициент продления договоров по установке рекламных конструкций на муниципальных местах, чтобы покрыть потери бюджета от не проведенных аукционов. По данным «Ъ-Приволжье», пролонгация контрактов на прежних условиях лишила казны 650 млн руб., а общее снижение поступлений от наружной рекламы превысило миллиард рублей. Агентства подсчитали, что плата за размещение крупноформатных рекламных носителей может вырасти на 30–40%, а малых и средних форматов — в семь раз. С учетом сезонной загрузки владельцы афишных стендов понесут крупные потери, концертный бизнес может лишиться посетителей, полагают эксперты. Рекламщики решили проработать эти риски с городской властью.

Плата за размещение рекламных носителей может вырасти в разы

Мэрия Нижнего Новгорода планирует увеличить поступления в бюджет от размещения рекламы на муниципальных земельных участках, зданиях и других конструкциях. Для этого власти предложили ввести коэффициент продления договоров с рекламными агентствами и предпринимателями, проект постановления проходит общественные обсуждения. Коэффициент будет зависеть от срока продления контракта и типа рекламного носителя: чем больше формат, тем меньше придется платить. Нагрузка на операторов рекламы с конструкциями малых и средних форматов сейчас меньше, и коэффициент для них «чуть выше», говорится в документе. Таким образом власти намерены компенсировать ежемесячные потери аукционной выручки. Большинство участников рынка продлевают действующие договоры, а не участвуют в торгах на право размещения конструкций.

Потери муниципального бюджета от пролонгации действующих договоров с рекламными агентствами вместо проведения аукционов городские власти оценили в 650 млн руб. Общий объем недополученных доходов от наружной рекламы оценен в 1,3 млрд руб.

В сегодняшних экономических условиях бизнес с пониманием отнесся к инициативе повысить ставки, однако предложенные властью коэффициенты некоторые рекламщики считают запредельными. Инициатива мэрии обеспокоила рекламный рынок, представители которого собрали по этому поводу совещание в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Участники встречи подсчитали, что ежемесячная плата за размещение крупноформатных рекламных носителей вырастет на 30–40%, а малый и средний формат могут подорожать более чем в семь раз, если постановление в предложенной редакции будет принято. Например, ежемесячная плата за афишный стенд в среднем сейчас составляет 1,1 тыс. руб., а с максимальным коэффициентом пролонгации на восемь-девять лет увеличится почти до 10 тыс. руб.

Плата за пиллары в аналогичных условиях вырастет с 2,4 тыс. руб. до 22,2 тыс. руб., а за наиболее распространенные медиафасады и рекламные щиты 6x3 — в 1,4 раза, подсчитали участники рынка.

Конструкции среднего формата подорожают в 2,1 раза при продлении договора на срок от девяти лет.

«При портфеле предложений в 150 адресов размещения афишных стендов сумма для предпринимателя в месяц по формуле расчета с новыми коэффициентами составит 1,5 млн рублей, вместо 166 тыс., которые платятся сегодня по действующему коэффициенту пролонгации договора.

Оценивая изменения, следует учитывать и ограничения, связанные с размещением рекламного контента, а также сезонность данного бизнеса»,— отметили в аппарате бизнес-омбудсмена Павла Солодкого.

В частности, владельцы конструкций малых и средних форматов — концертных афиш — опасаются, что не осилят расходы с учетом сезонной загрузки. Председатель рекламного совета Нижегородской области Сергей Стешов отметил, что одна из компаний по договору с мэрией вправе размещать на своих носителях только концертные афиши, которые востребованы в летний сезон. Остальное время эти носители могут простаивать.

«После того, как начался кризис 2022 года, число концертов уменьшилось, и компания не может обеспечить полную загрузку своих носителей. Если коэффициент повысят, пострадает и концертная деятельность, это приведет к падению заполняемости концертных залов. Такое повышение цены не выгодно никому, кроме администрации Нижнего Новгорода»,— добавил господин Стешов.

Аналогичная ситуация может сложиться с сити-форматом и остановочными павильонами, согласился соучредитель ООО «Интроник» Артем Морозов. «У таких агентств более 200 конструкций, однако рекламировать они вправе только концертную деятельность. В этом сегменте четко выраженная сезонность, носители простаивают по полгода, а цифровизировать их дорого»,— отметил он. Артем Морозов также напомнил, что в стоимость договоров уже заложены инфляция и увеличенная нагрузка в виде 10% объема размещения социальной рекламы вместо прежних 5% показов.

«Говорить, что у рынка не было никакой нагрузки и пролонгация договоров — это манна небесная, некорректно», — подчеркнул господин Морозов.

По данным «Ъ-Приволжье», сейчас представители рекламных агентств обсуждают повышение ставок с городской администрацией в индивидуальном порядке. В конце марта участники рынка снова соберутся, чтобы обсудить итоги переговоров и оценить риски. По итогам они планируют выработать общее решение по данному вопросу, чтобы обратиться с ним к мэру Юрию Шалабаеву.

Роман Рыскаль