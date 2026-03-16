Суд в Саратове оправдал отца за пощечину школьнику, травившего его сына

Ленинский районный суд Саратова вынес приговор местному жителю, который в школе ударил одноклассника своего сына. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина обвинялся по двум статьям — «хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и «угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Инцидент произошел в школе №86. Согласно материалам дела, мужчина нанес три удара ладонью по лицу восьмиклассника в кабинете информатики в присутствии учителя и других учеников. Кроме того, по версии следствия, он угрожал школьнику убийством.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснились, что на протяжении нескольких лет потерпевший подросток систематически конфликтовал с сыном подсудимого, провоцировал ссоры, оскорблял его, в том числе на национальной почве. Супруга подсудимого неоднократно жаловалась классному руководителю и матери мальчика, однако его поведение не менялось. В день, когда все произошло, женщина обратилась к завучу школы, но конфликт продолжился.

По версии суда, поводом для визита отца в школу стал звонок плачущего сына, который сообщил, что одноклассник избил его при всем классе и вновь оскорбил. В суде была изучена видеозапись событий, предшествовавших пощечине. На кадрах зафиксировано, как одноклассник высказывает в адрес сына подсудимого оскорбления, связанные с его национальностью, и угрожает ему расправой. Сам подросток признал это только после просмотра видео, хотя изначально отрицал подобные высказывания.

«Насилие со стороны подсудимого не являлось беспричинным, и не было вызвано стремлением продемонстрировать свое вызывающее отношение к нормам общественного поведения в отношении несовершеннолетних учеников класса, оно было обусловлено конфликтной ситуацией, в создании которой непосредственно участвовал сам потерпевший», — заключил суд.

В связи с этим суд оправдал жителя Саратова по статье о хулиганстве с правом на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда. В то же время суд признал его виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), назначив наказание в виде 320 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: с осужденного взыскано 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и около 38 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя. Приговор пока не вступил в законную силу.

Нина Шевченко