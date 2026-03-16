В Самаре начали замедлять домашний интернет

Провайдер «Дом.ру» (принадлежит «ЭР-Телекому») с февраля текущего года ввел скоростные ограничения для абонентов в Самаре. Подобные меры приняты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Под ограничения попали пользователи, ежемесячно потребляющие более 3 ТБ трафика. При превышении такого порога скорость доступа к проводному интернету принудительно снизят до 50 Мбит/с. В компании «ЭР-Телеком» пояснили, что избыточные объемы трафика, как правило, связаны не с личным использованием, а с коммерческой деятельностью абонентов.

Попавшим под ограничение пользователям предлагается два варианта: либо доплатить за сохранение высокой скорости, либо дождаться автоматического восстановления доступа в следующем месяце. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить действия оператора.

