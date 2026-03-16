Пермский «Молот» одержал третью победу подряд

Хоккеисты «Молота» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграли ХК «Горняк». Матч получился упорным и вновь, как и в предыдущей встрече, все решилось в серии буллитов. Гости повели после первого периода 2:1. В третьей двадцатиминутке хозяева площадки вышли вперед, но за 8 секунд до финальной сирены все же пропустили гол. Основное время матча закончилось со счетом 3:3.

И вновь серия буллитов принесла победу «Молоту». Теперь подопечным Льва Бердичевского предстоит в среду сыграть заключительный матч чемпионата. Соперником будет челябинский «Челмет». При этом пермская команда сохраняет шансы попасть в восьмерку лучших, это даст преимущество своей площадки при играх в плей-офф.