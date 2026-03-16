Шины сменили цену

Переобуть машину к лету стало дороже. К началу весны услуги шиномонтажа подорожали на 10-15%, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Растут расходы автосервисов на аренду помещений, оборудование и работу мастеров. И сейчас базовая замена зимней резины на летнюю обойдется примерно в 2 тыс. руб. У крупных сетевых игроков цены могут начинаться от 5 тыс.

Впрочем, часть расходов может компенсировать снижение стоимости самих шин, отмечает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов:

«Мы следим за ценами уже достаточно долго. За последние пару лет стоимость услуг росла примерно на 10-15% в год. На сегодняшний день переобувка средних колес обходится в целом от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Что касается шин, мы фиксируем снижение оптовых цен. В среднем за год падение составило около 4%. Особенно заметно подешевели малоизвестные бренды среднего и низкого ценового сегмента — Trax Max, Goodrite, Leao, Hifly, Roadx и Fortio. Вероятно, часть этих шин залеживалась у поставщиков, а с приходом новых партий они готовы снижать цены.

К радости клиентов, большинство шин импортируется на розничный рынок, что спровоцировало настоящую ценовую войну. Ранее на рынок пытались влиять законодатели и крупные производители отечественной резины. В частности, была проведена масштабная кампания против азиатской продукции под лозунгом защиты экологии. Введенный экологический сбор ощутимо ударил по некоторым производителям, но даже эта мера не смогла существенно замедлить рынок».

В столичном дептрансе предупреждают автомобилистов, что менять резину пока рано. Плюсовая температура в городе еще не устойчива. Как понять, что менять резину действительно пора? На этот вопрос ответил редактор «Авто Mail» Вадим Гагарин:

«Нужно смотреть прежде всего на среднесуточную температуру. Весна в этом сезоне в средней полосе России наступила раньше чем ожидалось, и многие водители думают: "Пора переобуваться". Но есть важный нюанс: несмотря на то, что температура днем выше климатической нормы, ночью все еще подмораживает. Снег, который днем активно тает, ночью превращается в лед. Водитель утром выезжает и рискует попасть на гололед.

Поэтому сейчас переобуваться на летние шины еще рановато, хотя днем бывает +10-12— это уже много для зимних шин. Пока очередей на шиномонтаж нет, поскольку сезон еще не в полном разгаре. Некоторые водители уже переобулись, а цены на услуги не упали. При этом наблюдается общее повышение стоимости сервисов: подорожали и шиномонтаж, и автомойки».

По прогнозам синоптиков, апрельское тепло в Москве сохранится как минимум до конца следующей недели.

Андрей Дубков