В Воронеже общественники проведут мониторинг работы управляющих компаний и транспорта

Общественная палата Воронежа восьмого созыва приступила к реализации плана работы на 2026 год, утвержденного в январе на заседании совета. Ключевым направлением деятельности станет проведение масштабного мониторинга по пяти наиболее актуальным для горожан направлениям, включая качество работы управляющих компаний и общественного транспорта. Об этом на еженедельном совещании мэра Сергея Петрина рассказал председатель Общественной палаты, ректор ВГУИТ Николай Репников.

Общественники оценят деятельность управляющих компаний, выявляя проблемы и определяя перспективы развития ЖКХ, качество работы общественного транспорта, организацию ремонта дорог и создание доступной среды, экологическую обстановку, включая оценку озеленения и благоустройства, а также патриотическое воспитание и популяризацию семейных ценностей.

«Мы запланировали проведение анкетирования горожан, итоги которого проанализируем и представим свои предложения. Отмечу, что наша инициатива по проведению мониторинга уже подхвачена Общественной палатой Воронежской области, что подтверждает ее актуальность»,— рассказал Николай Репников.

За три месяца работы восьмого созыва уже проведено несколько социально значимых мероприятий. Совместно с Федерацией тхэквондо организована новогодняя елка для детей из многодетных семей и семей участников СВО. Ярким событием стала военно-патриотическая акция «На службе Отечеству» в честь 83-й годовщины освобождения Воронежа, проведенная совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Акция сопровождалась выступлением ансамбля погранвойск «Донская застава». Член палаты, ветеран Евгений Правдухин провел в детском центре и школах уроки мужества, напоминая юному поколению о силе духа российского солдата.

