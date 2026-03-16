Половодье выше нормы ожидается в Центре России и Поволжье

Подъем воды выше нормы этой весной ожидается на реках Урала, Сибири и юга Дальнего Востока. В Центральном и Приволжском федеральных округах ситуация может стать сложнее чем год назад. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на всероссийском совещании о готовности регионов к весеннему половодью.

По данным министерства, Росгидромет уже подготовил уточненный прогноз на весну: документ получили все регионы и заинтересованные органы власти. По словам господина Козлова «выше нормы на 1-1,5 метра, а местами до 2,5 метров и выше» прогнозируется в ЦФО. «Здесь складывается риск превышения отметок неблагоприятного и опасного явления в районе Брянска, Рязани, Тулы, Владимира, Твери, Обнинска и других населенных пунктов Калужской области. Выход воды на пойму прогнозируется в населенных пунктах Московской, Костромской и Ярославской области»,— заявил глава Минприроды.

Аналогичную ситуацию ведомство ожидает на Вятке и ее притоках, в Кировской области на притоках Волги, на территориях Оренбургской, Ульяновской, Самарской областей, а также на отдельных реках Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края. В министерстве заявили, что специалисты внимательно следят и за подготовкой крупнейших водохранилищ — на юге России они сейчас уже работают в режиме наполнения.

По пропуску половодья на трансграничных реках налажено взаимодействие с Китаем и Казахстаном, заявили в Минприроды. Ожидается, что половодье 2026 года на территориях, граничащих с Казахстаном, пройдет в более мягких условиях, чем в прошлом году. «С 4 марта мы начали ежедневное информирование о прохождении половодья и режимах работы водохранилищ Казахстана. Встречи экспертов будут проходить регулярно. На уровне ответственных лиц обеих сторон взаимодействие осуществляется ежедневно», - заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Ранее МЧС со ссылкой на предварительные прогнозы Росгидромета сообщали, что высокий уровень воды во время весеннего половодья ожидается в 42 регионах из-за рекордных снегопадов. По оценкам ведомства, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в этом году ожидается более сложная ситуация по сравнению с 2025 годом. Регионы в связи с этим уже начали «превентивную» подготовку к пропуску талых вод и половодью. Первыми эту работу начали специалисты в Красноярском крае, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области и Санкт-Петербурге.

Мария Барановская