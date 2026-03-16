«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

20 марта состоится заседание Банка России по монетарной политике. Это станет основным событием недели на российском рынке. Нельзя не обратить внимание на снижение курса рубля. К юаню национальная валюта падает на 2%. К чему готовиться инвесторам? Каким может быть решение регулятора по ключевой ставке? Разобраться в этих вопросах экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Почему российская валюта снижается при таких высоких ценах на нефть? Не связано ли это с ожиданием того, что ЦБ как-то радикально снизит ставку?

Владимир Зернов: Ослабление российской валюты происходит потому, что ее перестали продавать в тонкий внутренний рынок. И чтобы цены на нефть привели к каким-то изменениям, должно пройти некоторое время, вероятно, недели. Если посмотреть на юаневый RUSFAR, то он почти сравнялся с рублевым. Это указывает на то, что валюты просто не хватает, и, соответственно, она растет. Что касается решения ЦБ по ключевой ставке, скорее всего, ее все равно будут снижать. Основная задача сейчас — избежать рецессии. Формально об этом не говорят, но, по сути, именно это становится ключевой целью для российской экономики в 2026 году. В определенной степени может помочь и рост цен на нефть. Комментарии регулятора, вероятно, будут очень осторожными, потому что сразу несколько факторов остаются неопределенными. Во-первых, резкий рост цен на нефть: никто не понимает, насколько он устойчив — цена может как продолжить расти, так и быстро снизиться, если боевые действия внезапно завершатся. Во-вторых, остается вопрос бюджетного правила. Возможно, сейчас это даже более важный фактор, чем сама цена на нефть. Если резко снизить цену отсечения, то ЦБ и Минфин из продавцов валюты, которые поддерживали крепкий рубль, могут превратиться в покупателей. Для валютного рынка это стало бы серьезным испытанием.

Полная версия программы: