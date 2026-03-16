Парламентарии предложили переименовать Псковское областное Собрание депутатов

В Псковской области официально стартовала процедура переименования регионального парламента. Об этом говорится на сайте Псковского областного Собрания депутатов. Парламентарии из «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России» и ЛДПР считают, что орган должен называться Законодательным собранием Псковской области.

Глава Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов

Фото: Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов Глава Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов

По словам главы областного Собрания Александра Котова, вопрос выходит за рамки партийной повестки. Он считает, что неободимо привести название органа власти к общероссийскому стандарту. Хотя федеральный закон не требует жесткой унификации названий законодательных органов, регионы фактически движутся в этом направлении.

«Это не просто вопрос переименования, это вопрос смыслов. Название должно давать понять: это не собрание депутатов "по интересам", а полноценный орган государственной власти, который принимает законы. Когда в названии есть ясное указание на основные полномочия – это укрепляет доверие, упрощает взаимодействие и делает систему прозрачнее»,— сказал господин Котов.

На рассмотрение парламента внесен целый пакет документов, включающий поправки в Устав области, закон о статусе депутата и ряд других сопутствующих актов. Инициатива будет изучена во всех профильных комитетах, после чего вопрос вынесут на открытое голосование в ходе сессии. Дата окончательного решения будет определена Советом собрания.

Андрей Маркелов