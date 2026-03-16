В Самарской области на четверть выросло количество МСП в сфере доставки еды
Число малых и средних предприятий в сфере доставки в Самарской области достигло 386 субъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на данные федеральной Корпорации МСП
Показатели прошлого года выросли на 25%. По числу таких МСП регион вошел в число лидеров среди всех субъектов РФ.
Развитие сектора общественного питания в регионе продолжается: общее число МСП в этой сфере увеличилось на 7% и составило 3,7 тыс. единиц. Особый рост отмечен в сегментах «питание навынос» и уличная торговля, где количество предприятий выросло на 9% — до 266 объектов.