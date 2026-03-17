Парикмахера подровняли под террор

В Санкт-Петербурге приговорили к шести годам колонии парикмахера из Республики Коми, экс-кандидата в депутаты регионального Госсовета Оксану Багирову. Военный суд признал, что фигурантка поддерживала действия ВСУ и призывала к убийству экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Ей вменили два эпизода по статье о пропаганде терроризма за репосты в соцсетях, один из которых содержал цитату ныне осужденного за экстремистские высказывания участника боевых действий в Донбассе Игоря Стрелкова.

Выступая с последним словом, подсудимая заявила, что ей «больно наблюдать за тем, как государство распоряжается судьбами людей, не считаясь с их жизнями»

Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми

16 марта 1-й Западный окружной военный суд приговорил 51-летнюю жительницу Ухты Оксану Багирову к шести годам колонии общего режима. Ее задержали 19 сентября 2025 года на основании материалов уголовного дела, собранных сотрудниками регионального управления ФСБ России. На следующий день Сыктывкарский городской суд отправил обвиняемую под стражу. Экс-кандидату в депутаты республиканского Госсовета вменили в вину два эпизода, связанных с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Первый эпизод, согласно материалам дела, произошел в сентябре 2022 года: фигурантка поделилась во «ВКонтакте» сообщением, в котором обсуждалось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Пост содержал цитату бывшего министра обороны Донецкой народной республики и военного блогера Игоря Стрелкова (Гиркина), который в январе 2024 года был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности) и приговорен к четырем годам и одиннадцати месяцам колонии общего режима. В нем, как утверждает следствие, содержался призыв к убийству нынешнего секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, занимавшего на момент совершения преступления пост главы Минобороны РФ.

Второй эпизод, сказано в обвинительном заключении, связан с комментарием в Telegram-канале: там она оставила запись, в которой положительно отозвалась об операции СБУ под кодовым названием «Паутина», когда в июне прошлого года украинские БПЛА ударили по российским авиабазам. В сообщении она утверждала, что «восхищена» атакой, а сам налет БПЛА назвала «эпичным». После задержания Росфинмониторинг внес Оксану Багирову в реестр экстремистов и террористов.

Дело военный суд начал рассматривать чуть больше месяца назад — 10 февраля. На заседаниях присутствовавшая по видеоконференцсвязи из изолятора Оксана Багирова пояснила, что обратила внимание не на фразу о господине Шойгу, а на выделенную в тексте мысль о возможном скором окончании боевых действий. По словам подсудимой, полностью спорную цитату она увидела уже в СИЗО при ознакомлении с материалами дела.

Комментируя второй эпизод, осужденная заявила, что на момент публикации не воспринимала операцию «Паутина» как теракт, а сам комментарий, по ее словам, был лишь эмоциональной реакцией на новость об операции СБУ, в которой, как она тогда поняла, не было жертв.

Сторона защиты настаивает, что в действиях Багировой не имелось злого умысла, а сами публикации и комментарии — неверно истолкованы следствием.

В частности, адвокат Владислав Коснырев указывал, что вопрос о преступности подобных высказываний остается спорным. Прокурор Анна Говера, в свою очередь, подчеркнула, что подсудимая совершила действия против конституционного строя России и смягчающих обстоятельств при этом не имеет.

Выступая с последним словом, подсудимая заявила, что ей «больно наблюдать за тем, как государство распоряжается судьбами людей, не считаясь с их жизнями». «Я — простая женщина, парикмахер из провинции, из далекого северного маленького городка. Вот где Шойгу? И где я? И кто из нас двоих не защищен в этой жизни?» — эмоционально высказалась Багирова.

Оксана Багирова проживала в Ухте с 1982 года. До ареста работала мужским парикмахером. В сентябре 2025 года баллотировалась от КПРФ в депутаты Госсовета Коми по Боровскому избирательному округу от партии КПРФ. На момент выдвижения она говорила, что работает как самозанятая, судимости не имеет и иноагентом не является. Багирова, по данным местных СМИ, заняла второе место по своему избирательному округу (16,3% голосов), уступив конкуренту от «Единой России». Сама экс-кандидатка в республиканский парламент в своих соцсетях поблагодарила тех, кто поддержал и назвала результат голосования «потрясающим». Во время избирательной кампании она не касалась темы СВО, обещая в случае победы заняться социальной модернизацией региона.

При этом глава регионального отделения коммунистов Олег Михайлов заявил, что Багирова не являлась членом КПРФ и была выдвинута на выборах как сторонник, а не участник партии, поэтому они не могли проверить все соцсети кандидатов.

Ранее, в 2022 году, Ухтинский городской суд штрафовал Оксану Багирову по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Еще один штраф по этой же статье парикмахер получила за выступления на сцене во время празднования Дня единения народов Белоруссии и России. Что именно она произнесла в своей речи, республиканские издания не уточняют.

Полина Пучкова, Андрей Кучеров