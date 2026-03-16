СКА застрял под «Трактором»

Хоккеисты СКА прервали серию из побед в чемпионате КХЛ, проиграв в Челябинске «Трактору» 1:2. Судьбу матча решили два гола, которые провел в ворота армейцев форвард Михаил Григоренко, ранее выступавший за СКА. Хорошо сыграл экс-голкипер СКА Дмитрий Николаев, защищающий ныне цвета «Трактора». Тренирует челябинцев Евгений Корешков, работавший не так давно в тренерском штабе армейского клуба.

СКА приехал в Челябинск, одержав в чемпионате пять побед подряд. Встретили петербуржцев на арене радушно: внутри их скамейки был установлен телевизор, где транслировались европейские футбольные матчи. Таким образом уральский клуб «потроллил» главного тренера СКА Игоря Ларионова, который жить не может без европейского футбола и часто просит задавать ему меньше вопросов на пресс-конференциях, чтобы он успел на матч Лиги чемпионов или Английской премьер-лиги. Летом, когда нет хоккея, но идет подготовка к сезону, Ларионова можно было увидеть в студии телеканала, где по ночам обсуждают футбол.

Противостоял в этом матче «рулевому» СКА на тренерской скамейке Евгений Корешков, хорошо знакомый петербургским любителям хоккея. Он в течение многих лет был помощником Романа Ротенберга, когда тот возглавлял СКА. Летом прошлого года Ротенберга уволили в армейском клубе со всех постов, команду возглавил Игорь Ларионов, а Корешков оправился «в свободное плавание». И добрался до «Трактора». Под его руководством челябинцы идут на шестом месте в Восточной конференции. Помогает Корешкову в тренерском штабе Сергей Зубов — еще один человек, имеющий отношение к СКА: он играл за эту команду, работал в ней тренером. Кроме того, он олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, как и Игорь Ларионов, который выигрывал эти титулы чаще (два и три раза, у Зубова «лишь» два Кубка Стэнли).

Есть в «Тракторе» и хоккеисты, раньше защищавшие цвета СКА. Это вратарь Дмитрий Николаев, форварды Александр Кадейкин, Василий Глотов, Михаил Григоренко. Последний стал «кошмаром» для петербуржцев в первой половине матча. Он открыл счет в первом периоде, добив шайбу в сетку после броска партнера. А в конце второго периода Грига, как называют форварда «Трактора», хитро сыграл у ворот армейцев, послав шайбу в конек защитника СКА, от которого та заскочила в сетку. Гости ответили соперникам одной шайбой, автором которой стал форвард Рокко Гримальди. Хороший пас ему отдал через зону Валентин Зыков. И в целом Гримальди выглядит в последних матчах СКА хорошо, забивая голы или отдавая передачи.

В третьей двадцатиминутке армейцы старались сравнять счет, хозяева — удержать его, а при возможности увеличить. Атаки на ворота той и другой команды сменяли друг друга, но здорово действовали вратари — Николаев у «Трактора» и Артемий Плешков у СКА. В итоге на последних секундах тренеры гостей сняли голкипера, поменяв его на шестого полевого игрока. Штурм петербуржцев был мощный. Особенно после тайм-аута, во время которого установку игрокам давал тренер Леонид Тамбиев, один их помощников Ларионова. Но «вскрыть» ворота «Трактора» не удалось. СКА прервал серию из пяти побед. Челябинский клуб взял реванш за поражение в Петербурге со счетом 2:5, которое случилось в сентябре.

Пока армейский клуб удерживает пятое место в Западной конференции, но его могут обойти конкуренты. Тем не менее путевка в плей-офф у СКА в кармане — это главный итог регулярного чемпионата. Армейцам осталось провести в нем два матча: против «Сибири» в Новосибирске 18 марта и против «Шанхайских драконов» в Ледовом дворце 20 марта. Кубок Гагарина стартует на следующий неделе. Сегодня определились все 16 клубов, которые примут в нем участие — по восемь от «Запада» и «Востока».

Кирилл Легков