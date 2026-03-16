Унция оправдывает средства

Крупнейший российский золотодобытчик «Полюс» (MOEX: PLZL) увеличил общие денежные затраты (ТСС) в 2025 году почти в два раза и ожидает роста этого показателя в текущем году на 10–50%. На себестоимости негативно сказывается рост НДПИ в связи с высокими ценами на золото и сокращение доли богатых руд в переработке. Но пока рекордная стоимость металла нивелирует большинство рисков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общие денежные затраты «Полюса» в 2026 году могут вырасти до $810–1,1 тыс. за унцию в зависимости от цены золота, следует из презентации компании. При консервативном прогнозе (цена $3 тыс. за унцию) и курсе 85 руб./$ «Полюс» прогнозирует TCC в диапазоне $810–860 за унцию. При цене золота $4,5 тыс. за унцию TCC увеличится до $1,05–1,1 тыс. Таким образом, относительно 2025 года TCC «Полюса» может вырасти на 10–50%. По состоянию на 16 марта золото на спот-рынке стоит около $5 тыс. за унцию.

Как сказано в презентации «Полюса», на себестоимости добычи в 2026 году негативно скажется увеличение доли НДПИ в структуре денежных затрат в связи с ростом цены золота, снижение содержания металла из-за сокращения доли богатых руд в переработке Олимпиады и Благодатного, снижение содержания на Куранахе, а также инфляция затрат на расходные материалы и персонал.

В 2025 году TCC «Полюса» вырос в 1,9 раза год к году, до $739 за унцию. Это максимальный годовой прирост как минимум за десять лет, следует из данных компании.

Рост там объяснили главным образом увеличением НДПИ в связи с более высокой средней ценой золота. С 2025 года установлена надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1,9 тыс. за унцию. Доля затрат на НДПИ в структуре TCC выросла на десять процентных пунктов в 2025 году, до 45%. Всего в 2025 году НДПИ «Полюса» составил $856 млн, указывают аналитики Альфа-банка.

Риск дальнейшего увеличения TCC «Полюса» сохраняется в условиях увеличения НДПИ, более активной переработки руд с невысоким содержанием золота и инфляции издержек, говорит младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Клюева. По словам начальника управления аналитики Альфа-банка Бориса Красноженова, необходимо также увеличение инвестиций в геологоразведку, так как на рынке есть недостаток привлекательных проектов в золотодобыче.

2,52 миллиона унций составило производство золота «Полюсом» в 2025 году.

Общие денежные затраты на производство и поддержание добычи (AISC) «Полюса» в 2025 году увеличились на 87%, до $1,43 тыс. на унцию. Рост объясняется увеличением ТСС, капитальных затрат на поддержание производства, а также трат на вскрышные работы на Олимпиаде, Наталке и Благодатном в связи с переходом на следующие очереди и этапы месторождений.

В 2026 году капитальные затраты «Полюса» могут вырасти в пределах 14,7%, до $2,2–2,5 млрд. Рост связан с продолжением строительства по проекту «Сухой Лог», созданием нового комплекса и расширением мощностей на Куранахе, а также реализацией проектов «Чульбаткан» и «Чертово Корыто». Объем производства золота в 2026–2027 годах прогнозируется на уровне 2,5–2,6 млн унций в год.

По итогам 2025 года «Полюс» сократил продажи золота на 18% год к году, до 2,53 млн унций, в связи с плановым снижением производства. Выручка увеличилась на 19%, до $8,72 млрд, за счет роста цен. Скорректированная EBITDA выросла на 12%, до $6,34 млрд, скорректированная чистая прибыль снизилась на 3%, до $3,3 млрд.

В «Полюсе» сообщили “Ъ”, что операционные издержки золотодобытчиков устойчиво растут из-за снижения среднего содержания металла в руде вместе с трудностями восполнения запасов и общеотраслевой инфляцией.

Инвестиционные проекты также находятся под давлением, говорят в компании. Так, в «Полюсе» отмечают технологическую изоляцию, сложности с трансграничными платежами, риск вторичных санкций для партнеров, высокую стоимость заемных средств, валютную волатильность, разрыв логистических цепочек, кадровый голод и изменение законодательной базы.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов считает, что рекордно высокие мировые цены на золото нивелируют большинство рисков, главный среди которых — инфляция издержек. «Даже в условиях быстрого роста TCC и AISC мы видим, что публичные золотодобытчики генерируют достаточный денежный поток как для финансирования больших инвестиционных программ, так и для выплаты дивидендов»,— говорит он. По прогнозам аналитика, «Полюс» по итогам 2026 года нарастит выручку на 29%, EBITDA — на 21%. Ожидаемый рост издержек (в том числе на фоне увеличения отчислений по НДПИ) несколько подпортит рентабельность компании, но значимых рисков для реализации ключевых инвестиционных проектов «Полюса» нет, говорит господин Данилов. При этом, указывают в «Велес Капитале», компания вошла в пиковую фазу инвестиционного цикла, цель которого — рост производства к концу 2030 года до 6 млн унций.

Полина Трифонова