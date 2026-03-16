Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля конфликт на Ближнем Востоке

Замглавы МИДа России Георгий Борисенко встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба МИДа РФ.

Российская сторона подтвердила позицию о необходимости урегулировать конфликт на основе международного права и Устава ООН. Георгий Борисенко и Одед Йосеф также обсудили другие вопросы российско-израильских отношений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал атаковать цели в Израиле и американские военные базы на Ближнем Востоке. Из-за конфликта было ограничено судоходство через Ормузский пролив — единственный морской путь, обеспечивающий выход из Персидского залива в Индийский океан.