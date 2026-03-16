На реконструкцию мемориала «Город ангелов» в Беслане направят 110 млн рублей
Власти Северной Осетии направят более 110 млн руб. на благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов» в Беслане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Масштабная реконструкция проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».
Проектная документация подготовлена с учётом мнения общественной организации «Матери Беслана». Согласно проекту, планируется отремонтировать могильные надгробия за пределами территории кладбища, уложить гранитную брусчатку и поребрики вокруг надгробных плит. Также благоустроят дорожки и газоны, обустроят парковочные места.
Особое внимание уделят реставрации памятника «Древо скорби».
«Наша главная задача — сохранить память о жертвах трагедии в Беслане. Пока мы живы, мы обязаны помнить о них. Ради тех, кого с нами больше нет. Ради их семей. И ради того, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась»,— подчеркнул Сергей Меняйло.