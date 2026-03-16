ХК «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в Магнитогорске
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Магнитогорске. Счет в игре составил 4:3.
В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Даниэль Спронг, Максим Денежкин, Стефан да Коста. У хозяев отличились Александр Петунин, Роман Канцеров (дубль) и Егор Яковлев.
«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. Хоккеисты «Металлурга» с 105 очками после 66 матчей находятся на первом месте.
Следующий соперник «Автомобилиста» — «Шанхай Дрэгонс». Матч пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.