Помидоры в Башкирии подорожали на 14%

По данным Башстата на 10 марта, в республике зафиксирован рост цен в категории «борщевого набора» и тепличных овощей. Средняя цена на помидоры достигла 284,00 руб./кг, продемонстрировав максимальный прирост среди всех категорий — 14,17%. Значительно ускорился рост цен на морковь (+8,23%, до 45,76 руб./кг) и столовую свеклу (+3,73%, до 42,00 руб./кг). Капуста и картофель также прибавили в цене: +3,38% (до 35,55 руб./кг) и +2,74% (до 42,02 руб./кг) соответственно.

Бананы продолжают дорожать (+3,5%), достигнув отметки 152,93 руб./кг. Стоимость яблок выросла на 1,39% (до 153,24 руб./кг). Среди бакалейных товаров заметнее всего поднялись в цене куриные яйца (+1,87%, до 90,26 руб. за 10 шт.), соль и гречневая крупа.

Наибольшее падение цен зафиксировано на огурцы (-1,74%, до 246,62 руб./кг), кефир подешевел на 1,52% (до 109,2 руб./л), ультрапастеризованное молоко — на 1,25% (до 99,46 руб./л), сливочное масло снизилось в цене на 0,77% (до 1,03 тыс. руб./кг).

Стоимость дизельного топлива сохранилась на уровне 74,73 руб./л. Бензин марки АИ-95 вырос на 0,03%, до 66,18 руб./л, в то время как высокооктановый АИ-98 прибавил 0,37%, достигнув 90,09 руб./л.

Олег Вахитов