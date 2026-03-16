Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на Загородном проспекте

Автомобили Skoda и Opel столкнулись около дома 49 на Загородном проспекте. Вторая иномарка в результате аварии выехала на тротуар, задев трех пешеходов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ДТП в центре Санкт-Петербурга произошло около 13:00 16 марта. Водитель 2006 года рождения двигался по Загородному проспекту. При совершении разворота он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной марки Opel, за рулем которой был мужчина 1970 года рождения. Пострадавших забрали в больницу с различными травмами.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Специалисты уточняют обстоятельства дорожного инцидента.

Татьяна Титаева