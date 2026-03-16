О гонораре и речь

Верховный суд РФ (ВС) допустил заключение договора об оказании юридических услуг в устной форме. Более того, в оплату может входить даже «гонорар успеха» (процент от суммы выигрыша по делу), но доказать наличие такого условия и его привязку к конкретному результату в отсутствие письменного соглашения непросто, следует из решения экономколлегии. Участники рынка приветствуют позицию, подтверждающую законность такого способа оплаты услуг не только адвокатов, но и обычных юристов. Ранее практика в судах по этому вопросу была разноречивой.

ВС разъяснил, как юристам следует согласовывать с клиентами условие о «гонораре успеха» — вознаграждении, которое выплачивается в зависимости от результата оказания правовой помощи. Обычно это процент от суммы, которую удалось взыскать или от которой удалось отбиться в суде.

История разбирательства началась в 2021 году, когда ПАО «Россети Центр» выдало доверенность ИП Игорю Федотову на представление интересов компании в судах по ряду дел. Господин Федотов готовил правовые позиции по судебным спорам и выступал на слушаниях, в результате юрист смог добиться успеха, а именно отмены решения о взыскании с клиента более 140 млн руб. Но письменного договора на оказание правовых услуг стороны не заключили, это и стало причиной разногласий. Претензия о выплате юристу 5 млн руб. не была удовлетворена компанией, и господин Федотов обратился с иском в суд.

Изначально он требовал взыскать 5 млн руб. в качестве неосновательного обогащения компании, а также 0,9 млн руб. процентов. В связи с отсутствием письменного соглашения об условиях оплаты суд назначил экспертизу. Оценочная компания ВЕТА оценила рыночную стоимость услуг, оказанных истцом, в 15,26 млн руб., из которых 14,07 млн руб. приходится на «гонорар успеха» (10% от положительного финансового результата).

Истец скорректировал сумму иска в соответствии с экспертизой, и арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования ИП, взыскав 15,26 млн руб. и еще 2,9 млн руб. набежавших процентов.

Апелляция и окружная кассация поддержали это решение.

Компания «Россети Центр» оспорила выводы нижестоящих инстанций в ВС. В жалобе организация оспаривала размер присужденной суммы, поскольку заключение экспертов не объясняло мотивы включения в расчет оплаты «призового гонорара», который далеко не всегда применяется для оплаты услуг юриста. ВС заинтересовали эти доводы, дело передали в экономколлегию, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Переучет доказательств

Главным выводом ВС является то, что соглашения об оказании юридических услуг могут заключаться не только в письменной, но и в устной форме, а оплата таких услуг может быть определена в виде «гонорара успеха». Отметим, что долгое время судебная практика не признавала такой способ оплаты юруслуг и не защищала такие требования. Подход начал меняться после того, как в декабре 2019 года внесли поправки в закон об адвокатуре, которые прямо разрешили адвокатам договариваться об оплате с доверителем в форме «гонорара успеха», за исключением уголовных дел и дел по административным правонарушениям.

Вместе с тем «гонорар успеха» — не автоматически подразумеваемое условие оплаты юруслуг, если нет доказательств, которые бы подтверждали «намерение сторон связать выплату вознаграждения представителю с достижением определенного результата оказания юридической помощи», подчеркнул ВС.

В деле с компанией «Россети Центр» суды ссылались только на оценку экспертов, при этом других доказательств, которые бы указывали на согласование сторонами условия о «гонораре успеха», не было, пояснила коллегия. Но теоретически условие о «гонораре успеха», уточнил ВС, могло быть прямо предусмотрено условиями договора независимо от формы его заключения либо установлено судом через «толкование соглашения с учетом обстоятельств его заключения, предшествующей договорной практики сторон, системного прочтения других условий договора, его цели или обычной (существующей на рынке) практики заключения аналогичных договоров». При этом толкование суда не должно позволить стороне «извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения». В итоге ВС направил спор на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что при новом рассмотрении дела ПАО «Россети Центр» будет настаивать на своей позиции. Там считают, что у истца отсутствуют основания требовать взыскания стоимости оказанных услуг, «гонорара успеха» и процентов.

Риски на словах

«Гонорар успеха» давно стал обычной практикой на рынке юруслуг, делится наблюдениями партнер Novator Legal Group Александр Катков. Он уточняет, что базовые выплаты зачастую покрывает себестоимость работы юриста, а «гонорар успеха» — это его чистая прибыль. Причем условие о «гонораре успеха» выгодно обеим сторонам, добавляет адвокат Forward Legal Олег Шейкин: для клиентов это возможность разделить риски проигрыша и снизить в таком случае бремя расходов, а для юристов — шанс получить вознаграждение больше, чем при работе на стандартных условиях.

Иногда письменный договор об оказании правовой помощи может не заключаться, например, если юристы экстренно вступают в процесс, указывает юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Радим Гусеев. И теперь ВС фактически прямо подтвердил, что условие о «гонораре успеха» может существовать не только в письменном договоре, но и быть установлено судом с учетом переговоров, переписки, сложившихся между сторонами взаимоотношений и обычаев рынка, подчеркивает адвокат АБ «Акцепт» Александр Евтеев. По мнению господина Гусеева, решение ВС поможет защитить право на вознаграждение за оказание юруслуг в таких ситуациях.

«Это принципиально важная позиция, разрывающая порочный круг, при котором заказчик мог уклониться от оплаты, просто отказавшись подписывать договор»,— признает господин Евтеев.

По его словам, плюсы подхода ВС в том, что он защищает добросовестных исполнителей услуг, а минусы — в высокой неопределенности для обеих сторон: заказчик рискует столкнуться с неожиданными требованиями, а исполнитель может не получить ожидаемое вознаграждение из-за нехватки доказательств. Доказать устную договоренность о «гонораре успеха» крайне сложно. Требования к его согласованию значительно строже, чем к обычным условиям оплаты услуг, так как «подобные условия определяются сторонами не по рыночным критериям, а по их собственному усмотрению», поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. А один лишь факт победы в суде еще не означает, что стороны условились выплатить юристу процент от суммы выигрыша, нужны и другие доказательства.

Ян Назаренко, Анна Занина, Татьяна Дятел