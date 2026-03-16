Крупный кирпичный завод в Березниках увеличил выручку по итогам прошлого года

АО «Меакир» (входит в СГ «Развитие), управляющее кирпичным заводом в Березниках, поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно отчету, опубликованному на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, выручка компании составила 439,4 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 12,7% (в 2024-м — 389,6 млн руб.). Чистая прибыль при этом составила 479 тыс. руб. Себестоимость продаж достигла 311 млн руб. (рост на 16,2%).

Как пояснил «Ъ-Прикамье» директор по строительству СГ «Развитие» Георгий Кочкин, рост выручки связан с увеличением производительности и объема продаж за счет оптимизации технологического процесса. Также господин Кочкин отметил. Что предприятие увеличило долю продаж полнотелого кирпича.

АО «Меакир», зарегистрированное в Березниках в 1989 году, выпускает кирпич с 2002 года. Уставный капитал — 103,5 млн руб. В 2025 году единоличным владельцем общества стала строительная группа «Развитие». Ранее акционерами были ООО «Пермнефтересурс» (28,9%, компанией владеют Самвел Антонян и Владимир Карслян) и ООО «ТД “Нефтетехснаб”» (29,7%, компанией владеет Валентина Полшкова). Сейчас АО «Меакир» — одно из ведущих предприятий по производству кирпича в Прикамье с долей на региональном рынке 35%.