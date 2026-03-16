В Прикамье отремонтируют 19 объектов недвижимости вузов

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провели рабочую встречу в Москве. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ключевой темой обсуждения стало развитие научно-образовательной инфраструктуры в регионе. Глава Прикамья рассказал, что в рамках заключенного соглашения о паритетном финансировании в прошлом году, в регионе будут отремонтированы 19 объектов недвижимости вузов (в том числе общежития), подведомственных Минобрнауки РФ. Пермский край стал первым регионом в стране, присоединившимся к проекту.

Так, среди прочего в программу капремонта вошли общежития Пермского политеха, Пермского государственного аграрно-технологического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, а также педагогического и медицинского вузов.

На встрече также обсудили работу двух краевых инженерных школ. В ПГНИУ открыта школа «Фотоника, новые материалы и приборостроение», где создаются разработки в интересах промпредприятий, а в ПНИПУ действует школа по направлению «Нефтегазовый инжиниринг». Также в Перми продолжается строительство кампуса «Будущее Пармы». С 2025 года регион реализует комплексную государственную программу «Научно-технологическое развитие Пермского края».

Отдельно глава Минобрнауки отметил меры региональной поддержки, оказываемые студенческим семьям. В частности, действует специальная выплата при рождении ребенка в размере 148 тыс. руб.

Помимо этого, обсудили переход вузов на новую систему образования. В рамках новой модели вместо бакалавриата и специалитета будет введен единый уровень высшего образования. «Наши вузы полностью готовы к переходу. Уже разработали проекты новых программ обучения», — резюмировал губернатор.