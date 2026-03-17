Инвестор получит господдержку для строительства туркомплекса в Башкирии

Правительство Башкирии и ООО «Сенсия», которое намерено создать круглогодичную туристическую базу в Бурзянском районе, подписали соглашение о защите и поощрении инвестиций, сообщает пресс-служба кабмина.

Проектной документацией предусмотрено размещение на территории базы 13 гостевых домов, административного корпуса, беседок, пункта проката туристического инвентаря, а также обустройство рекреационных зон и кемпинга. Общий объем инвестиций оценивается в 49 млн руб.

В настоящее время компания претендует на получение земельного участка в аренду без проведения торгов.