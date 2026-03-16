Столичные власти ввели новые правила плановой госпитализации пациентов

Власти Москвы запустили проект «Умная госпитализация», позволяющий пациентам самостоятельно выбирать дату и стационар для планового лечения. Об этом 16 марта сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Теперь после приема у врача заявка на госпитализацию направляется на единую цифровую платформу, больницы предлагают гражданам варианты, те выбирают подходящий в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Раньше для того, чтобы пациенту попасть в стационар в плановом порядке, необходимо было пройти сложный и многоступенчатый процесс. Координации между поликлиниками и стационарами не было,— пояснила госпожа Ракова.— Сегодня же, если врач поликлиники считает, что пациенту необходимо плановое лечение, он вносит документы по нему в единую информационную систему. Профильные специалисты больниц изучают заочно каждый клинический случай и выносят свои предложения о том, как они могут помочь этому пациенту, в какие сроки провести консультацию и госпитализацию».

Проект, по словам Анастасии Раковой, уже дал результаты: сроки ожидания госпитализации сократились в 1,5 раза, а число граждан, пролеченных в стационарах, выросло в 2025 году на 100 тыс. человек по сравнению с 2023-м. В правительстве Москвы рассказали, что сегодня городские поликлиники ежедневно направляют около 1 тыс. заявок, а больницы формируют более 4 тыс. откликов. В течение 15 рабочих дней варианты с датами поступают в раздел «Умная госпитализация» в приложении ЕМИАС.ИНФО. После подтверждения выбора электронное направление оформляется автоматически. Благодаря объединению поликлиник и стационаров в единое информпространство пациентам больше не нужно дублировать анализы, отметила заммэра. Лечащий врач отслеживает статус заявки и помогает с выбором, подчеркнула Анастасия Ракова.

В Минздраве РФ ранее сообщали, что в 2019–2024 годах число автоматизированных рабочих мест медработников увеличилось вдвое (до 1 млн), при этом более 67 тыс. подразделений учреждений внедрили медицинские информационные системы. Объем медицинских данных в электронном виде вырос с 4 млн документов в 2019 году до 1,75 млрд в 2024-м. Также по сравнению с 2019 годом в шесть раз выросло количество успешных записей на прием к врачу на портале «Госуслуги».

Наталья Костарнова