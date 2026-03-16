Дональд Трамп требует от европейских союзников и китайского руководства помочь Америке разблокировать Ормузский пролив. По словам президента США, это в общих интересах стран-потребителей нефти. В противном случае Вашингтон не исключает дальнейшего ухудшения отношений. В частности, глава Белого дома готов как минимум перенести свой визит в Китай, намеченный на конец марта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что судьба действующих в мире альянсов действительно под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп перешел от сарказма к угрозам. Если дорогие европейские союзники не помогут США разблокировать Ормузский пролив, «НАТО ждет очень плохое будущее». Того же президент Соединенных Штатов требует от Китая. Если Си Цзиньпин не сделает соответствующих выводов, их встреча может быть как минимум отложена. Визит главы Белого дома в Пекин намечен на конец марта. Иран со своей стороны отмечает, что пролив закрыт только для друзей Америки и Израиля. Остальные торговые суда могут смело проходить.

Собственно, и Китай не должен испытывать проблем, поскольку Тегеран поставляет ему нефть. Трамп при этом заявил, что этому не препятствует, дабы не вредить мировой экономике. Сейчас выходит очень много критических статей насчет того, что Трамп завяз в Иране. В этой связи нужно напомнить, что началась лишь третья неделя совместных операций США и Израиля «Эпическая ярость» и «Рык льва». При этом не секрет, что руководству КНР очень важно договориться с Вашингтоном хотя бы потому, что существует серьезная взаимная зависимость друг от друга. Но как бы то ни было, в Пекине дали понять, что Ормузский пролив не их проблема.

Что касается Европы, там без изменений: душой мы с вами, но воевать не будем. Вот когда все закончится, тогда поможем. А пока составим поэтапный план безопасного судоходства. Справедливости ради нужно отметить, что начиная боевые действия, глава Белого дома с коллегами не советовался. Теперь же, когда появились объективные трудности, они понадобились. Тем более, что отношения Старого и Нового Света и без того переживают не лучшие времена.

В связи со всем сказанным дальнейшая судьба НАТО выглядит все более и более туманной. Логично поднять вопрос о создании нового альянса —ближневосточного, на основе соглашений Авраама. К слову, сейчас много пишут о том, что Саудовская Аравия настроена очень воинственно. С высокой долей вероятности правящая династия понимает перспективы.

Иными словами, сейчас наступает время борьбы за лидерство в послевоенном мире.

Хотя говорить об этом пока рано. Дональду Трампу придется принимать некие решения или идти на дальнейшее обострение, или же пытаться договорится. Но, скорее всего, и то и другое.

Дмитрий Дризе