Долгострой «Госстроя» в Уфе продан за 890,6 млн рублей

Фонд развития территорий (ФРТ) подвел итоги аукциона по продаже недостроенного дома и земельного участка в жилом комплексе «Московский» на улице Сун-Ят-Сена. Победителем торгов признан специализированный застройщик «Новый дом-3», предложивший за лот 890,6 млн руб. при стартовой цене 371,1 млн руб., сообщает РБК Уфа.

Вторым претендентом на актив выступала компания «Новое время — 5», чье предложение составило 886,9 млн рублей.

Объект представляет собой проблемный дом, который изначально возводила компания «Высотки» (входит в группу «Госстрой» экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова). Площадь участка составляет 3,7 тыс. кв. м. Строительная готовность объекта, до сих пор не поставленного на кадастровый учет, оценивается в 21%. Изначально проектом предусматривалось строительство 25-этажного здания на 253 квартиры.

Олег Вахитов