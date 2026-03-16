Вклады сроком до 14 лет колонии

Суд вынес приговор пятерым руководителям потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“», незаконно принимавшего вклады у населения. От деятельности организации в нескольких регионах страны пострадали более 2600 вкладчиков. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млрд руб. Все подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы в колонии общего режима и штрафам. Основательницу потребительского кооператива Галину Федотову суд приговорил к 14 годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей. Инициативная группа пострадавших считает приговор слишком мягким и планирует обжаловать решение суда.

Центральный районный суд Тольятти в четверг, 12 марта, вынес обвинительный приговор основательнице потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» 75-летней Галине Федотовой и еще четырем руководителям организации – Олегу и Тамаре Федотовым, Владимиру Косягину и Виктору Цедину.

Галина Федотова вместе с сыном Олегом Федотовым и его супругой признаны виновными в организации преступного сообщества (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денег или имущества, полученного преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Владимир Косягин и Виктор Цедин осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ.

Потребительский кооператив под разными названиями в 2008-2019 годах незаконно принимал вклады у населения, обещая 13-20% годовых. Потенциальным вкладчикам представители кооператива объясняли, что занимаются производством продукции из мяса, которые в том числе продают через собственную торговую сеть «Народный». Главный офис организации находился в Тольятти на ул. Карбышева, 12. Филиалы «Фабрики продуктов „Вкусно и Сытно“» находились в Ульяновской, Оренбургской, Свердловской областях, Республике Татарстан и других регионах страны.

Весной 2019 года полиция начала расследовать уголовное дело о незаконном привлечении вкладов кооперативом. Единственной подозреваемой на тот момент была Галина Федотова, которую суд отправил под арест. Летом 2020 года меру пресечения ей изменили на запрет определенных действий.

В ходе расследования дела количество пострадавших увеличилось до 2600 человек, общую сумму ущерба следствие оценило в размере 1,2 млрд руб. Суд по ходатайству следствия наложил арест на 83 объекта недвижимости, принадлежащие кооперативу и обвиняемым, на общую сумму около 350 млн руб. В январе 2021 года Арбитражный суд Самарской области признал «Фабрику продуктов „Вкусно и сытно“» несостоятельной и открыл в организации конкурсное производство.

В феврале этого года суд в Тольятти вынес приговор основателям другой действовавшей под видом потребительского кооператива финансовой пирамиды — «Строительно-сберегательной кассы» (ССК). Приговор выслушали председатель и зампредседателя правления организации Любовь Марцун и Евгения Сушкова и два их родственника. По данным следствия, руководство ССК похитило около 900 млн руб. у 1700 вкладчиков из Самарской, Ульяновской областей, республик Марий ЭЛ и Якутия. Виновных приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 10 лет со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

В мае 2022 года стало известно, что уголовное дело теперь расследуется по трем статьям УК РФ, а круг подозреваемых расширился до семи человек, однако двое из них — Александр Нуждин и Николай Бабочкин — умерли. В июне 2023 года уголовное дело передали в Центральный районный суд Тольятти.

Согласно решению суда, Галина Федотова приговорена к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей. Олег Федотов приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 руб., его супруга — к 9 годам лишения свободы с таким же штрафом, Владимир Косягин и Виктор Цедин приговорены к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарском областном суде в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Как сообщил «Ъ-Волга» представитель инициативной группы обманутых вкладчиков Валерий Алфеев, потерпевшие считают приговор слишком мягким и планируют его обжаловать.

«Никто из осужденных не признал вину. Все они заявляли, что выполняли указания директора потребительского кооператива Александра Нуждина, который лишь числился руководителем, а на самом деле работал у них водителем»,— сказал обманутый вкладчик.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, решение суда «вполне соответствует практике». «Наиболее тяжким из вменяемых составов в данном случае является создание и руководство преступным сообществом. В соответствии с ч. 1 ст. 210 УК РФ, за это предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 20 лет и 5 млн руб. штрафа. Соответственно, в отношении обвиняемых, которые были осуждены именно за руководство сообществом, суд избрал меру наказания, исходя из наиболее тяжкого состава. Прочим же вменялось участие в таком преступном сообществе, наказание за которое ограничено 10 годами лишения свободы и 1 млн руб. штрафа, и мошенничество в особо крупном размере либо организованной группой, сроки лишения свободы и размер штрафа аналогичные. Отсюда и такой разброс, от 8 до 14 лет — суд оценивал степень вовлеченности того или иного лица в организацию и управление деятельностью преступного сообщества. Решение вполне соответствует практике, назвать приговор мягким сложно»,— отметил Дмитрий Горбунов.

Сабрина Самедова