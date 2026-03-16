Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вклады сроком до 14 лет колонии

Суд вынес приговор руководителям финансовой пирамиды «Фабрика продуктов „ВС“»

Суд вынес приговор пятерым руководителям потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“», незаконно принимавшего вклады у населения. От деятельности организации в нескольких регионах страны пострадали более 2600 вкладчиков. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млрд руб. Все подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы в колонии общего режима и штрафам. Основательницу потребительского кооператива Галину Федотову суд приговорил к 14 годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей. Инициативная группа пострадавших считает приговор слишком мягким и планирует обжаловать решение суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Тольятти в четверг, 12 марта, вынес обвинительный приговор основательнице потребительского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и Сытно“» 75-летней Галине Федотовой и еще четырем руководителям организации – Олегу и Тамаре Федотовым, Владимиру Косягину и Виктору Цедину.

Галина Федотова вместе с сыном Олегом Федотовым и его супругой признаны виновными в организации преступного сообщества (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денег или имущества, полученного преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Владимир Косягин и Виктор Цедин осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ.

Потребительский кооператив под разными названиями в 2008-2019 годах незаконно принимал вклады у населения, обещая 13-20% годовых. Потенциальным вкладчикам представители кооператива объясняли, что занимаются производством продукции из мяса, которые в том числе продают через собственную торговую сеть «Народный». Главный офис организации находился в Тольятти на ул. Карбышева, 12. Филиалы «Фабрики продуктов „Вкусно и Сытно“» находились в Ульяновской, Оренбургской, Свердловской областях, Республике Татарстан и других регионах страны.

Весной 2019 года полиция начала расследовать уголовное дело о незаконном привлечении вкладов кооперативом. Единственной подозреваемой на тот момент была Галина Федотова, которую суд отправил под арест. Летом 2020 года меру пресечения ей изменили на запрет определенных действий.

В ходе расследования дела количество пострадавших увеличилось до 2600 человек, общую сумму ущерба следствие оценило в размере 1,2 млрд руб. Суд по ходатайству следствия наложил арест на 83 объекта недвижимости, принадлежащие кооперативу и обвиняемым, на общую сумму около 350 млн руб. В январе 2021 года Арбитражный суд Самарской области признал «Фабрику продуктов „Вкусно и сытно“» несостоятельной и открыл в организации конкурсное производство.

В феврале этого года суд в Тольятти вынес приговор основателям другой действовавшей под видом потребительского кооператива финансовой пирамиды — «Строительно-сберегательной кассы» (ССК). Приговор выслушали председатель и зампредседателя правления организации Любовь Марцун и Евгения Сушкова и два их родственника. По данным следствия, руководство ССК похитило около 900 млн руб. у 1700 вкладчиков из Самарской, Ульяновской областей, республик Марий ЭЛ и Якутия. Виновных приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 9 до 10 лет со штрафом в размере от 600 до 800 тыс. рублей. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

В мае 2022 года стало известно, что уголовное дело теперь расследуется по трем статьям УК РФ, а круг подозреваемых расширился до семи человек, однако двое из них — Александр Нуждин и Николай Бабочкин — умерли. В июне 2023 года уголовное дело передали в Центральный районный суд Тольятти.

Согласно решению суда, Галина Федотова приговорена к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере миллиона рублей. Олег Федотов приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 700 руб., его супруга — к 9 годам лишения свободы с таким же штрафом, Владимир Косягин и Виктор Цедин приговорены к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарском областном суде в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Как сообщил «Ъ-Волга» представитель инициативной группы обманутых вкладчиков Валерий Алфеев, потерпевшие считают приговор слишком мягким и планируют его обжаловать.

«Никто из осужденных не признал вину. Все они заявляли, что выполняли указания директора потребительского кооператива Александра Нуждина, который лишь числился руководителем, а на самом деле работал у них водителем»,— сказал обманутый вкладчик.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, решение суда «вполне соответствует практике». «Наиболее тяжким из вменяемых составов в данном случае является создание и руководство преступным сообществом. В соответствии с ч. 1 ст. 210 УК РФ, за это предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 20 лет и 5 млн руб. штрафа. Соответственно, в отношении обвиняемых, которые были осуждены именно за руководство сообществом, суд избрал меру наказания, исходя из наиболее тяжкого состава. Прочим же вменялось участие в таком преступном сообществе, наказание за которое ограничено 10 годами лишения свободы и 1 млн руб. штрафа, и мошенничество в особо крупном размере либо организованной группой, сроки лишения свободы и размер штрафа аналогичные. Отсюда и такой разброс, от 8 до 14 лет — суд оценивал степень вовлеченности того или иного лица в организацию и управление деятельностью преступного сообщества. Решение вполне соответствует практике, назвать приговор мягким сложно»,— отметил Дмитрий Горбунов.

Сабрина Самедова