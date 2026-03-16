Бывший командующий КСИР Резаи назначен военным советником Хаменеи

Бывший командующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи назначен военным советником верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщило иранское госагентство Mehr.

Прежде Мохсен Резаи был членом Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа при верховном лидере Ирана. Главнокомандующим КСИР он был в 1981-1997 годах.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Али Хаменеи. Его сын Моджтаба был ранен, но через несколько дней иранские власти сообщили, что «с ним все в порядке». 9 марта его избрали новым верховным лидером, однако на публике он так и не появлялся.

