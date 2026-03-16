В Ульяновской области компания задолжала сотрудникам более 11 млн рублей

В понедельник, 16 марта, на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в его адрес поступило коллективное обращение работников ООО «Химтекс-РТИ» (р. п. Игнатовка Майнского района Ульяновской области), в котором работники предприятия сообщали о систематических задержках выплаты зарплаты с января 2025 года.

Губернатор сообщил, что на сегодня «задолженность перед работниками составляет более 11 млн руб.», и попросил прокуратуру Ульяновской области и Средневолжскую межрегиональную гострудинспекцию провести проверку предприятия, а правительству области заслушать руководство компании о принимаемых мерах на заседании межведомственной комиссии.

В прокуратуре области «Ъ-Волга» ответили, что «незамедлительно начата проверка».

ООО «Химтекс-РТИ» зарегистрировано в июле 2017 года. Владелец и директор — Александр Зотов. Компания производит напорно-всасывающие рукава и напорные рукава, а также специализированные высококачественные технические ткани. По итогам 2024 года (данные Kartoteka.ru) компания имела выручку 521,3 млн руб. и чистую прибыль 3,2 млн руб. В августе 2025 года Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск УФНС о банкротстве компании с суммой исковых требований 53,2 млн руб. Решение о введении процедуры банкротства еще не принято, следующее заседание 30 марта.

Ранее, в конце декабря 2023 года, прокуратура Майнского района уже возбуждала административное дело в отношении директора компании по факту невыплаты зарплаты четырем работникам предприятия (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, штраф для должностных лиц до 20 тыс. руб.). Теперь, согласно ч. 2 ст. 145.1 за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск