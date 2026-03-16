Иран поднял нефтяные ставки

Перебои поставок нефти из зоны Персидского залива сохраняются. Агентство Reuters уже сообщило о сокращении добычи нефти в ОАЭ в два раза. При этом Иран заявляет о возможности прохода через Ормузский пролив только танкерам, принадлежащим странам, не поддержавшим агрессию против него. Однако на этой неделе ожидается «распечатывание» резервов в рамках инициативы МЭА, хотя предлагаемые объемы поставок далеки от объемов, ранее проходящих через Ормузский пролив. В результате, если неделю назад котировки находились в районе $90 за баррель, то на новой неделе переместились к уровню $100 за баррель. По данным Investing.com, 16 марта котировки нефти Brent на спот-рынке даже превышали $103 за баррель.

Впрочем, фондовые рынки постепенно адаптируются к создавшейся ситуации. По данным агентства Bloomberg, ряд ведущих азиатских индексов (корейский KOSPI, корейский Hang Seng, индийский Sensex) показали рост на 1,1–1,5%. При этом китайский Shanghai Composite и японский Nikkei 225 продемонстрировали незначительное снижение, в пределах 0,3%. Ведущие европейские индексы демонстрировали большее «единодушие» — рост составил 0,4–0,9%. Американские индексы при открытии торгов также показали рост на 0,6–1%.

