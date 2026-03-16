Цены на бензин на московских заправках за неделю ускорили рост

Цены на бензин на московских АЗС на неделе с 9 по 11 марта выросли в среднем на 21 копейку. Это следует из данных на сайте Московской топливной ассоциации (МТА). Средняя цена на литр Аи-92 — 63,37 руб., на литр Аи-95 — 69,88 руб.

С 1 марта цены на бензин на столичных заправках росли на 1-2 копейки в неделю. В феврале стоимость бензина увеличивалась на 11-15 копеек еженедельно. За предыдущий месяц бензин на АЗС в Москве подорожал на 40 копеек. По данным агентства, стоимость бензина повысили все представленные в столице крупные нефтяные компании («Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ). На «Нефтьмагистрали», «Тебойле» и «Транс-АЗС» на прошлой неделе не повышали цены на бензин.

Стоимость бензина в оптовом сегменте также растет. Согласно данным на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, с начала марта стоимость Аи-92 увеличилась с 60,03 тыс. руб. за тонну до 66,5 тыс. руб. Аи-95 подрожал с 62,7 тыс. руб. за тонну до 70,07 тыс. руб. При этом, отмечает «Интерфакс», в России пока нет признаков активизации весеннего спроса на нефтепродукты.