Ударивший полицейского в голову петербуржец получил четыре года колонии

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении петербуржца Максима Кошкина, которого признали виновным в применении насилия к представителю власти, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 марта.

Как следует из материалов дела, в конце июня прошлого года Кошкин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил правой ногой в голову правоохранителя. Инцидент случился в полицейской машине, сотрудники правопорядка хотели привлечь молодого человека к административной ответственности.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому. В ходе судебного заседания подсудимый не признал свою вину. Свои действия он объяснил непроизвольным мышечным сокращением ноги, настаивая на том, что удар не был умышленным.

Суд учел, что Кошкин был ранее судимы за преступление средней тяжести, его судимость на момент совершения нового правонарушения не была снята или погашена. Это обстоятельство признали рецидивом.

В итоге обидчик полицейского получил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с осужденного 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Андрей Маркелов