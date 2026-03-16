«Сибирь» после победы над ЦСКА гарантировала себе место в плей-офф КХЛ

ХК «Сибирь» стал последним участником плей-офф КХЛ. Новосибирская команда гарантировала себе участие в Кубке Гагарина после победы над ЦСКА в домашнем матче со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

В составе «Сибири» три шайбы оформили Михаил Абрамов, Чейз Приски и Антон Косолапов. После этой встречи у новосибирцев, находящихся на восьмом месте в Восточной конференции, на счету 65 очков. ХК «Амур», который занимает девятое место, имеет 60 очков. До конца регулярного чемпионата хабаровчанам осталось провести две игры.

Кубок Гагарина стартует 23 марта.

Александра Стрелкова