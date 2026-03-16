«Сибирь» после победы над ЦСКА гарантировала себе место в плей-офф КХЛ
ХК «Сибирь» стал последним участником плей-офф КХЛ. Новосибирская команда гарантировала себе участие в Кубке Гагарина после победы над ЦСКА в домашнем матче со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
В составе «Сибири» три шайбы оформили Михаил Абрамов, Чейз Приски и Антон Косолапов. После этой встречи у новосибирцев, находящихся на восьмом месте в Восточной конференции, на счету 65 очков. ХК «Амур», который занимает девятое место, имеет 60 очков. До конца регулярного чемпионата хабаровчанам осталось провести две игры.
Кубок Гагарина стартует 23 марта.