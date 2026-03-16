Весна ударила по носу и глазам

Сезон аллергии в столичном регионе уже начался. По крайней мере, в Подмосковье уже фиксируют первые случаи обращений пациентов с жалобами на болезненные реакции. Эксперты связывают ранний старт сезонных заболеваний с заносом пыльцы с юга.



Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Жители столицы тоже начинают жаловаться на первые симптомы. В частности, людей беспокоят отек век, насморк и кожный зуд. Впрочем, с этим пока помогают справляться обычные препараты, говорит москвичка Марьяна:

«В этом году весна началась для аллергиков довольно резко — как только выглянуло солнышко. Я думаю, это было недели две назад. Я очень четко помню, как вышла из дома и сразу начала чихать. Но пока выраженность симптомов оцениваю на 2 или 3 из 10. Я самый стандартный аллергик: у меня аллергия, кажется, на все. На цветение она начинается в марте и заканчивается в августе. Пока чувствую себя вполне терпимо — спасают антигистаминные таблетки. Благодаря им симптомы практически не ощущаются. Единственное, высыпают какие-то кожные реакции, но они начинаются чуть позже. Наверное, недели на две пораньше в этом году начались симптомы, чем обычно».

В этом году концентрация пыльцы может быть очень высокой, говорит врач-аллерголог Владимир Болибок: «В связи с климатическим потеплением календарная весна с каждым годом наступает всё раньше. Соответственно, сдвигаются и сроки начала поллинозов, в частности весеннего. В прошлом году самые ранние признаки аллергических реакций мы фиксировали чуть ли не в конце февраля. Поэтому говорить, что в этом году всё началось слишком рано, я бы не стал. В этом году мы ожидаем экстремально высоких концентраций пыльцы. Ольха уже цветет в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях.

Заранее никакие противоаллергические препараты ни в коем случае не надо принимать — в будущем они не помогут. Надо было заниматься аллерговакцинацией, пока было межсезонье. Сейчас уже поздно об этом думать — иммунитет не успеет развиться. Зато стоит затянуть марлей форточки для проветривания, запастись масками и очками, которые плотно прилегают к глазницам. Тем, кто пользуется системами климат-контроля, стоит поменять фильтры».

По данным СМИ, пик сезона аллергий в Москве в этом году придется на конец мая. Тогда концентрация пыльцы в воздухе должна особенно вырасти.

