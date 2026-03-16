Новый глава «Росизо» Георгий Москвичев рассказал “Ъ” о планах центра на 2026 год

Выставочный план музейно-выставочного центра «Росизо» на 2026 год меняться не будет, рассказал “Ъ” его новый гендиректор Георгий Москвичев.

«Ближайшие планы "Росизо" меняться не будут, так как они создавались при моем участии. До того, как я ненадолго уходил заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, я все-таки работал в "Росизо". Поэтому я буду искренне рад, если эти амбициозные и заметные для музейной жизни страны планы реализуются»,— сказал “Ъ” Георгий Москвичев, уточнив, что контракт с Минкультуры подразумевает вступление в новую должность с 17 марта.

В числе основных планов центра новый директор назвал открытие 30 марта проекта о творчестве художника Эрика Булатова, где будут представлены редкие иллюстрации художника. Экспозиция Семена Чуйкова в Третьяковской галерее стартует 7 апреля. Кроме того, совместно с Государственным историческим музеем в конце мая откроется выставка, рассказывающая об одном из основоположников скульптуры социалистического реализма Вере Мухиной.

Помимо выставочных работ, 2 и 3 апреля традиционно пройдет форум «Единая модель продвижения музеев», где участники отрасли поделятся успешными кейсами и обсудят законодательные изменения. Также планируется проведение второй премии центра «Форма-арт». На сайте центра отмечают, что премия призвана отметить «достижения представителей профессионального сообщества, создающих выставочные экспозиции и мероприятия».

Источник “Ъ”, близкий к Минкультуры, сообщил, что господин Лыкошин подписал контракт с ведомством на пять лет на прошлой неделе.

16 марта министр культуры Ольга Любимова назначила Георгия Москвичева генеральным директором «Росизо» вместо Ивана Лыкошина, который теперь руководит департаментом музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ. До господина Лыкошина центром с 2021 года руководила Ольга Галактионова. Ее назначили директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина вместо Елизаветы Лихачевой в январе 2025 года, ровно через год она возглавила Государственную Третьяковскую галерею, после того как Елена Проничева покинула эту должность по собственному желанию.

Мария Барановская