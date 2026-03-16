Более 11 км новых велодорожек построят в Петербурге в 2026 году

Свыше 11 километров новых велодорожек планируют ввести в эксплуатацию в Петербурге в 2026 году. Как заявил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СПб» (ГЦУП) Михаил Курдяев на пресс-конференции, объекты представляют собой серьезные инженерные сооружения, сопоставимые по сложности с дорожным строительством, и должны дать новый импульс развитию велосипедного движения в городе.

По словам господина Курдяева, город уже несколько лет придерживается стратегии создания исключительно выделенных велополос, отделенных от проезжей части и тротуаров. Он отметил, что новой инфраструктурой смогут пользоваться не только велосипедисты, но и владельцы средств индивидуальной мобильности.

Активное развитие велосети в городе продолжается второй год подряд. В 2024 году было запроектировано порядка 6 км дорожек и построено около 8 км. В 2025-м эти показатели выросли до 9,6 км (проектирование) и 8 км (ввод в эксплуатацию). Финансовую поддержку развитию инфраструктуры оказывают, в том числе, операторы кикшеринга: в 2026 году они направят на эти цели 80 млн рублей.

