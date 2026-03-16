Самолет из Калуги в Петербург задержали из-за ограничений воздушного пространства

В международном аэропорту «Калуга» задерживается вылет рейса авиакомпании «Азимут» в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о борте А46003, который должен был вылететь 16 марта 2026 года. Причиной задержки стали ограничения воздушного пространства над Калужской областью. В пресс-службе предупредили, что возможны задержки и других рейсов.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги были введены 16 марта в 1:22.

Артемий Чулков