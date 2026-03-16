Путин разрешил «Аэрофлоту» выкупить долю Lufthansa в «Аэромаре»

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) может выкупить у Lufthansa 49% поставщика бортового питания «Аэромар». Соответствующее распоряжение президент России Владимир Путин подписал 16 марта. «Аэрофлоту» принадлежит 51% компании.

О том, что «Аэрофлот» планирует консолидировать 100% «Аэромара», гендиректор авиакомпании Сергей Александровский сообщал на ВЭФ-2025, отмечая, что сделка уже была одобрена правительственной комиссией. «После получения согласования президента на сделку наша доля будет доведена до 100»,— говорил господин Александровский (цитата по «Интерфаксу»). Lufthansa объявила о планах продать долю в «Аэромаре» осенью 2022 года.

«Аэромар» поставляет бортовое питание на рейсы российских и иностранных перевозчиков, выполняющих в том числе полеты из аэропортов Шереметьево, Пулково, Сочи. Доля «Аэромара» на рынке бортового питания оценивается в 25%. Выручка компании в 2024 году выросла на 36,6%, до 19,36 млрд руб., чистый убыток составил 511,29 млн руб.