Кабмин предлагает ресоциализировать вернувшихся с фронта бывших заключенных

Правительство подготовило законопроект о праве на постпенитенциарную пробацию для военнослужащих, отправившихся в зону боевых действий из мест лишения свободы. Поправки обеспечат военнослужащим доступ к психологической и медицинской помощи, а также поддержку в поиске работы и получении образования. Разработчиком документа выступил Минюст. Поправки (есть у “Ъ”) вносят в закон «О пробации» новую статью, расширяющую меру на освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно или получивших отсрочку от отбывания наказания в связи «с призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с ВС РФ.

Пробация — существующая с 2023 года система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы), постпенитенциарная (для тех, кто покинул колонию).

Чтобы пройти постпенитенциарную пробацию, вернувшиеся с фронта военнослужащие должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания. Учреждение оценит «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и примет решение о ее целесообразности.

Законопроект согласован с Минобороны, ФСИН и ФСБ, поддержан СКР, Генпрокуратурой, Советом по правам человека и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. МВД высказало к инициативе замечания, в связи с этим сторонами была подписана «таблица разногласий». Что именно не устроило ведомство в проекте — не уточняется.

Государство должно уделять особое внимание военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий и находившимся ранее в местах лишения свободы, чтобы они могли «более эффективно адаптироваться» в обществе, поясняют в Минюсте. Ведомство считает, что принятие проекта поможет также снизить «уровень рецидива». «Сам факт прохождения военной службы в особых условиях может создать новые проблемы для адаптации в социальной жизни, поправки направлены на предотвращение такой проблемы»,— отметил глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Полина Мотызлевская