Свердловчанина осудили за вымогательство интимных фото у несовершеннолетнего

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Виталия Ерохина к 12 годам колонии особого режима за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Он признан виновным по п. «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ и п.п. «в, г» ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов (фото-, кино- или видеосъемка) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

Судом установлено, что в ноябре-декабре 2021 года мужчина под вымышленным именем вступил в переписку с несовершеннолетним в «ВКонтакте». В ходе общения он выманил у ребенка его интимные фотографии.

Суд учел непогашенную судимость Виталия Ерохина и помимо основного срока лишил его права в течение 9 лет 11 месяцев 25 дней заниматься деятельностью, связанной с ремонтом и эксплуатацией компьютеров, установкой ПО и выходом в интернет. После отбывания основного наказания ему будет ограничена свобода еще на два года, также на него возложен ряд дополнительных обязанностей. Кроме того, суд взыскал с осужденного 200 тыс. руб. компенсации морального вреда.

