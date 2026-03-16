Войну в Иране проиграла Украина

Через две недели после начала военной операции в Иране выяснилось, что едва ли не главной проигравшей страной оказалась Украина. Противостояние с Тегераном только усилило стремление президента Трампа дистанцироваться от Киева, поддержка которого отвлекает США от их главной битвы. Продолжение войны США и Ирана грозит Украине сокращением поставок американского оружия и конфликтом с Исламской Республикой.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Конфликт на Ближнем Востоке окончательно лишил президента Трампа интереса к обсуждению со своими союзниками поддержки Украины, на которую он возложил главную ответственность за отсутствие прогресса в переговорах с Россией. «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить сделку. Скажите Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку. С Зеленским намного труднее заключить сделку»,— заявил президент США 15 марта телеканалу NBC News.

Ранее в интервью Politico он выразил ту же мысль, высказавшись о Зеленском с нескрываемым раздражением.

«Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку. Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет хороших карт на руках. А теперь их стало еще меньше»,— заявил Трамп.

Последние заявления президента США свидетельствуют о том, что за последние недели его позиция сдвинулась явно не в пользу Украины. Еще в начале марта он попеременно возлагал вину за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на лидеров России и Украины, рассуждая об «огромной ненависти между ними». «Порой я виню одного, порой я виню другого»,— заявил Трамп 3 марта в Белом доме в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Вооруженный картами и графиками, канцлер Мерц прилетел в Вашингтон уже после начала операции против Ирана с надеждой с немецкой педантичностью разложить ситуацию по полочкам и убедить Трампа, что главное в украинском конфликте сейчас — не ослаблять, а усиливать давление на Москву.

Однако, как сообщила 15 марта газета Financial Times, которой стали известны подробности беседы лидеров США и Германии, Трамп отказался даже заглянуть в привезенные ему документы. «Трамп не горел желанием подробно обсуждать конфликт на Украине, оставаясь убежденным в том, что Россия сильна, а Украина слаба. Также не было никаких признаков готовности США усилить давление на Путина»,— отмечает издание.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пожаловалась на то, что США сосредоточены на Ближнем Востоке, вместо того чтобы уделять внимание Украине.

«Это однозначно проблема, потом что в реальности возникает конкуренция за одни и те же активы (американское вооружение.— “Ъ”) как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Очевидно, что внимание Америки сейчас сконцентрировано на Ближнем Востоке»,— заявила Каллас в комментарии Financial Times.

Ранее издание Politico со ссылкой на западных дипломатов писало о растущем в Европе недовольстве тем, что США быстро расходуют на Ближнем Востоке вооружения, которые европейские страны хотели бы закупить для Украины. Собеседники издания выразили опасение, что в определенный момент Дональд Трамп может окончательно прекратить поставки.

Второй темой продолжающейся полемики Зеленского с Трампом стал вопрос о роли Украины в войне на Ближнем Востоке. Несмотря на то что до этого президент Трамп уже дважды опровергал информацию о том, что Киев оказывает помощь США и их союзникам в Персидском заливе, Зеленский настаивает, что Украина помогает сбивать иранские «Шахеды».

«США, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого у них нет»,— сообщил Зеленский.

Президент Трамп видит ситуацию по-другому. В интервью Fox News он сообщил, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от иранских беспилотников на Ближнем Востоке. «Мы сами справляемся. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо в мире. У нас, собственно, лучшие в мире дроны»,— заявил Трамп.

В то время как США отказались от предложенного Киевом взаимодействия в операции против Ирана, Иран назвал безоговорочно поддержавшую США и их региональных союзников Украину своей законной военной целью.

Как пояснил глава комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Ибрагим Азизи, «потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно ст. 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».

Таким образом, продолжение войны США и Ирана грозит Украине не только сокращением поставок американского оружия, но и конфликтом с Исламской Республикой.

Сергей Строкань