Комитет Госдумы выступил против поправок к УК РФ за инсценировку аварий

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР о введении в УК РФ новой статьи «Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Преступников предлагалось лишать свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тыс. руб. В случае если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, предельный срок лишения свободы увеличивается до семи лет, штраф — до 1 млн руб. В ЛДПР поясняли, что новая статья нужна для борьбы с так называемыми автоподставами — имитациями ДТП, вынуждающими водителей выплачивать «пострадавшим» за причиненный ущерб или нарушенные нормы закона.

Верховный суд РФ согласился, что проблема инсценировки с целью получения недобросовестным участником движения возмещения за якобы причиненный ущерб требует «адекватной реакции государства и создания новых правовых механизмов ее разрешения». При этом ВС обратил внимание, что в предлагаемой ЛДПР статье не раскрыт конкретный список действий, посягающих на собственность автовладельца.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (ЕР) в заключении обратил внимание на то, что действующая редакция УК РФ уже позволяет наказывать «автоподставщиков», в том числе с помощью ст. 159 «Мошенничество», ст. 163 «Вымогательство» и ст. 264 «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Комитет также отмечает, что совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору уже признается обстоятельством, отягчающим наказание, а ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрена ст. 111 УК РФ. Авторы законопроекта не привели статистики, доказывающей, что существующего регулирования недостаточно, обратило внимание правительство. В связи с этим комитет предлагает законопроект ЛДПР не поддерживать.

Иван Буранов