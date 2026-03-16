ЕС ввел санкции против журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Грэма Филлипса

Евросоюз внес в санкционные списки телеведущего «России-1» Эрнеста Мацкявичюса и британского журналиста Грэма Филлипса. Это следует из сообщения на сайте ЕС.

Согласно документу, санкции в отношении журналистов ввели из-за «манипуляции информацией» и «вмешательства в дела ЕС, его государств-членов и партнеров». Эрнеста Мацкявичюса обвинили в распространении «предвзятых репортажей о наступлении российской армии и потерях или отступлениях украинской армии». В ЕС его считают ответственным за российскую политику и действия страны, «которые подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в Союзе».

Грэма Филлипса обвиняют в «антиукраинской дезинформации» и создании «пропагандистских материалов» о боевых действиях на Украине. Журналист освещает события в Донецкой народной республике с 2014 года.

Санкции ввели также в отношении автора программы на канале «Соловьев.Live» Сергея Ключенкова (Мардана) и освещавшего события в ДНР французского журналиста Адриана Боке. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и блокировку всех финансовых активов в европейских банках. Для юрлиц предполагается запрет на любые контакты с европейским бизнесом.