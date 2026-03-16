ТЦ не торгуется

В Омске снова пробуют продать недостроенный торговый центр за 459 млн рублей
21 апреля департамент имущественных отношений мэрии Омска проведет торги по продаже недостроенного торгового центра, расположенного на ул. Маршала Жукова, 99. Стартовая цена объекта, который мэрия изъяла в судебном порядке, составляет 459 млн руб. Работы по возведению комплекса велись с 2001 года и должны были завершиться к концу 2019-го. Сейчас здание готово лишь на 16%. Эксперты полагают, что лот может быть интересен рынку под строительство логистического комплекса или апартаментов.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Объект незавершенного строительства имеет монолитный железобетонный каркас. Площадь здания по проекту — более 5,8 тыс. кв. м, площадь земельного участка — около 16,3 тыс. кв. м. В описании лота на сайте ГИС «Торги» указано, что площадка расположена в центральной части города и предназначена для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения — бизнес-центров, торговли, банков, спортивных комплексов. Согласно аукционной документации, земельный участок имеет обременение, так как полностью находится в границах зоны с особыми условиями использования территории, объекта культурного наследия и первичного сервитута.
Расположенный на этом участке недостроенный ТЦ, который местные жители называют «Шайбой», был изъят в июне 2021 года у ООО «УК Промсвязь» по требованию мэрии Омска. Согласно технической документации, строительство здания началось в 2001 году, изначально здесь планировалось возвести многоэтажный гараж. Однако в 2005 году проект изменили под возведение торгово-развлекательного комплекса, который должны были ввести к концу 2019-го. Работы осуществляло ООО «ТПФ "Рубин"».
Сегодня он представляет собой фундамент и каркас. По оценке экспертов, строительная готовность здания составляет 16%.
Предлагаемая начальная стоимость — 459 млн руб. Сумма задатка — 91,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля.
Лот уже выставлялся на торги в октябре 2025 года за 540 млн руб., однако на участие в аукционе не было подано заявок. В феврале 2026 года, в соответствии с определением арбитражного суда Омской области, стартовая цена объекта была снижена на 15%. Если ситуация повторится и желающих приобрести комплекс снова не окажется, его стоимость будет уменьшена еще на 15%.
Вопрос цены — ключевой в успехе будущей сделки, отмечают эксперты и предполагают, что потенциальные инвесторы будут ждать последующего снижения стоимости. «Продать недострой сложно, покупатели опасаются таких объектов. Во-первых, строительство велось более 20 лет назад, и сегодня объект необходимо изучать, проводить экспертизу. Скорее всего, необходим демонтаж здания, а для земельного участка стоимость завышена, несмотря на удачное месторасположение вблизи центральной автомагистрали»,— полагает брокер Агентства регионального развития Виталий Чередник.
Главный риск для потенциального покупателя кроется в обременениях земельного участка, отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Участок расположен в центре — это безусловный плюс. Однако целевое назначение земли (размещение коммерческих объектов) не позволяет строить жилье. Реалистичные варианты — логистический комплекс формата «последняя миля», что сейчас востребовано, либо апартаменты или гостиница.
Но любой из этих сценариев упирается в те самые обременения, которые могут сделать проект экономически нецелесообразным»,— комментирует госпожа Комбарова.
В условиях высокой стоимости заемных средств, расположения объекта в центральной части, его шансы потенциально заинтересовать инвесторов, которые могли бы построить логистический хаб — крайне малы, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Обычно такие центры принято строить как раз за чертой города и на земельных участках, не имеющих соседства с особыми территориями. Поэтому, в случае если такой инвестор и найдется, наиболее логично было бы снести объект незавершенного строительства, в случае высокого процента его износа, и построить заново здание, отвечающее современным строительным реалиям»,— говорит эксперт. По ее словам, логично на этом участке построить бизнес-квартал, впрочем, в текущих условиях задача найти инвестора для этого проекта выглядит невыполнимой.
Покупка этого актива — история не для девелоперов, рассчитывающих на быстрый запуск, а для инвесторов с длинным горизонтом планирования и серьезным бюджетом на предпроектные изыскания и юристов, отмечает Юлия Комбарова.