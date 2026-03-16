ТЦ не торгуется

21 апреля департамент имущественных отношений мэрии Омска проведет торги по продаже недостроенного торгового центра, расположенного на ул. Маршала Жукова, 99. Стартовая цена объекта, который мэрия изъяла в судебном порядке, составляет 459 млн руб. Работы по возведению комплекса велись с 2001 года и должны были завершиться к концу 2019-го. Сейчас здание готово лишь на 16%. Эксперты полагают, что лот может быть интересен рынку под строительство логистического комплекса или апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенный ТЦ в Омске с наибольшей вероятностью ждет демонтаж

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Недостроенный ТЦ в Омске с наибольшей вероятностью ждет демонтаж

Объект незавершенного строительства имеет монолитный железобетонный каркас. Площадь здания по проекту — более 5,8 тыс. кв. м, площадь земельного участка — около 16,3 тыс. кв. м. В описании лота на сайте ГИС «Торги» указано, что площадка расположена в центральной части города и предназначена для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения — бизнес-центров, торговли, банков, спортивных комплексов. Согласно аукционной документации, земельный участок имеет обременение, так как полностью находится в границах зоны с особыми условиями использования территории, объекта культурного наследия и первичного сервитута.

Расположенный на этом участке недостроенный ТЦ, который местные жители называют «Шайбой», был изъят в июне 2021 года у ООО «УК Промсвязь» по требованию мэрии Омска. Согласно технической документации, строительство здания началось в 2001 году, изначально здесь планировалось возвести многоэтажный гараж. Однако в 2005 году проект изменили под возведение торгово-развлекательного комплекса, который должны были ввести к концу 2019-го. Работы осуществляло ООО «ТПФ "Рубин"».

Сегодня он представляет собой фундамент и каркас. По оценке экспертов, строительная готовность здания составляет 16%.

Предлагаемая начальная стоимость — 459 млн руб. Сумма задатка — 91,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля.

Лот уже выставлялся на торги в октябре 2025 года за 540 млн руб., однако на участие в аукционе не было подано заявок. В феврале 2026 года, в соответствии с определением арбитражного суда Омской области, стартовая цена объекта была снижена на 15%. Если ситуация повторится и желающих приобрести комплекс снова не окажется, его стоимость будет уменьшена еще на 15%.

Вопрос цены — ключевой в успехе будущей сделки, отмечают эксперты и предполагают, что потенциальные инвесторы будут ждать последующего снижения стоимости. «Продать недострой сложно, покупатели опасаются таких объектов. Во-первых, строительство велось более 20 лет назад, и сегодня объект необходимо изучать, проводить экспертизу. Скорее всего, необходим демонтаж здания, а для земельного участка стоимость завышена, несмотря на удачное месторасположение вблизи центральной автомагистрали»,— полагает брокер Агентства регионального развития Виталий Чередник.

Главный риск для потенциального покупателя кроется в обременениях земельного участка, отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Участок расположен в центре — это безусловный плюс. Однако целевое назначение земли (размещение коммерческих объектов) не позволяет строить жилье. Реалистичные варианты — логистический комплекс формата «последняя миля», что сейчас востребовано, либо апартаменты или гостиница.

Но любой из этих сценариев упирается в те самые обременения, которые могут сделать проект экономически нецелесообразным»,— комментирует госпожа Комбарова.

В условиях высокой стоимости заемных средств, расположения объекта в центральной части, его шансы потенциально заинтересовать инвесторов, которые могли бы построить логистический хаб — крайне малы, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Обычно такие центры принято строить как раз за чертой города и на земельных участках, не имеющих соседства с особыми территориями. Поэтому, в случае если такой инвестор и найдется, наиболее логично было бы снести объект незавершенного строительства, в случае высокого процента его износа, и построить заново здание, отвечающее современным строительным реалиям»,— говорит эксперт. По ее словам, логично на этом участке построить бизнес-квартал, впрочем, в текущих условиях задача найти инвестора для этого проекта выглядит невыполнимой.

Покупка этого актива — история не для девелоперов, рассчитывающих на быстрый запуск, а для инвесторов с длинным горизонтом планирования и серьезным бюджетом на предпроектные изыскания и юристов, отмечает Юлия Комбарова.

Лолита Белова