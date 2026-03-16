В Кировской области создадут второй в регионе сосудистый центр
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил создать второй региональный сосудистый центр в Вятских Полянах. Он появится на базе Вятскополянской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр будет обслуживать жителей Уржумского и Малмыжского районов — всего 93 тыс. человек. Здесь будут проводить коронарографию и операции по стентированию при инфарктах и нарушениях ритма сердца.
В 2026 году для центра подберут помещение, подготовят проект и начнут ремонт. Установку оборудования и запуск центра планируют в 2027 году.