Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил создать второй региональный сосудистый центр в Вятских Полянах. Он появится на базе Вятскополянской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Кировской области создадут второй в регионе сосудистый центр

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Центр будет обслуживать жителей Уржумского и Малмыжского районов — всего 93 тыс. человек. Здесь будут проводить коронарографию и операции по стентированию при инфарктах и нарушениях ритма сердца.

В 2026 году для центра подберут помещение, подготовят проект и начнут ремонт. Установку оборудования и запуск центра планируют в 2027 году.

Анна Кайдалова