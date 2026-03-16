Движение грузовиков по дорогам Нижегородской области ограничат с 23 марта

Сезонные ограничения для большегрузного транспорта в Нижегородской области вводятся с 23 марта по 21 апреля 2026 года. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог.

Ограничения распространяются на 1,3 тыс. участков дорог и касаются транспортных средств с нагрузкой на ось от 6 тонн во избежание повреждений дорожного полотна во время таяния снега, которое снижает несущую способность дорожных конструкций. «Цель ограничений — обеспечить сохранность существующей сети дорог, которая в период сезонного оттаивания земляного полотна испытывает повышенные нагрузки», — уточнили в управлении.

После обследования дорог и на основании обращений транспортных компаний из-за отсутствия альтернативных маршрутов ограничения не затронут ряд ключевых трасс. Среди них дорога Ряжск—Касимов—Муром—Нижний Новгород, а также Нижний Новгород—Киров, обход Нижнего Новгорода через Дзержинск, подъезд к Выксе, Шопша—Нижний Новгород, кроме плотины Нижегородской ГЭС, и Нижний Новгород—Саратов.

Также ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, почты, а также на дорожную технику.

