Китай и США достигли предварительного консенсуса по торговым вопросам

На переговорах в Париже Китай и США пришли к предварительному консенсусу по отдельным торговым вопросам, заявил заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. Деталей он не уточнил, но заверил, что консультации продолжатся.

Заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган

Фото: Oleg Cetinic / AP

«За последние полтора дня китайская и американская делегации провели углубленные, откровенные и конструктивные консультации. В ходе этих консультаций обе стороны достигли предварительного консенсуса по некоторым вопросам, и следующим шагом станет продолжение консультативного процесса»,— заявил Ли Чэнган (цитата по «Синьхуа»\).

На переговорах, которые прошли 15-16 марта, обсуждались потенциальные соглашения сторон в сферах сельского хозяйства и поставок полезных ископаемых, писало агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, переговоры оказались «удивительно стабильными». Консультации предшествуют визиту президента США Дональда Трампа в Китай, который запланирован с 31 марта по 2 апреля.

Лусине Баласян