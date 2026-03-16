Бензин в Нижегородской области за два месяца подорожал на 2,8%

Автомобильный бензин на АЗС Нижегородской области за два месяца 2026 года подорожал на 2,8%, дизельное топливо — на 2,4%. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в феврале составила 62,2 руб., АИ-95 — 67,2 руб. за литр. Цена на бензин марки АИ-98 и выше увеличилась на 3,4% — до 91,2 руб. Литр дизельного топлива стоил 74,2 руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году бензин на заправках в Нижегородской области подорожал на 10%, дизель — на 8,8%.

Владимир Зубарев