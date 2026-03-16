Документальный интим

Завершился 28-й Международный фестиваль в Салониках — один из важнейших в Европе смотров документального кино. О его лауреатах и главных событиях рассказывает Андрей Плахов.

В фильме «Заключительное слово» Даниэль ищет следы пропавшего сына вдоль берегов Вислы и пытается понять, что случилось

Фото: Braidmade Films В фильме «Заключительное слово» Даниэль ищет следы пропавшего сына вдоль берегов Вислы и пытается понять, что случилось

Принято считать, что документальное кино в сегодняшнем турбулентном мире почти синоним политического. Однако фестиваль в Салониках сформировал программу иначе, поставив в центр интимную, часто скрытую от посторонних глаз сторону человеческой жизни. Самым ярким воплощением этой альтернативы стал фильм, награжденный призом «Золотой Александр» в главном международном конкурсе,— «Заключительное слово» поляка Михала Марчака. В основе — трагедия исчезновения человека. Ее предысторию зафиксировали камеры наблюдения утром 7 мая 2023 года. В течение двадцати минут юноша стоял на одном из мостов Варшавы, молча вглядываясь в воду. Когда камера через несколько мгновений снова нацелилась на это место, Криса уже не было.

Даниэль, отец Криса, поставлен перед фактом: незадолго до рассвета его шестнадцатилетний сын тайком выбрался из дома и сел на автобус до Варшавы, все дальнейшее находится в поле догадок. С тех пор Даниэль ищет сына вдоль берегов Вислы и ведет самодеятельное расследование. Оно не принесет однозначных результатов и ответов, хотя логика подсказывает, что речь идет о самоубийстве. С деликатностью и сопереживанием прослеживая скорбный путь отца, фильм в то же время воссоздает гипотетический внутренний мир его сына — молодого человека, не нашедшего себе места в мире.

Статус фестиваля в Салониках дает право фильму-победителю автоматически стать претендентом на документальный «Оскар» будущего года.

Приз «Серебряный Александр» присужден картине «Птицы войны». В ее титрах стоят два режиссерских имени — Абд Алькадер Хабак и Джанай Булос. Первый — сириец, журналист, в течение тринадцати лет снимавший гражданскую войну на своей родине. Вторая — тоже киножурналистка, родом из Ливана, живет в Лондоне и монтирует материалы, присланные Абдом. До поры до времени двое коллег не встречались лично, но постепенно их профессиональные отношения перерастают в близкую связь. Хотя неизбежным фоном этого фильма оказывается война, он концентрируется не на ней, а на истории любви мужчины и женщины, разделенных расстоянием, но объединенных общей целью и взглядами.

Кроме основных наград, жюри удостоило специального упоминания еще два конкурсных фильма. «Красота ошибок» финна Юкки Кярккайнена — это опять кино об отце и сыне, об отношениях, в которых есть все: нежность, любовь, взаимозависимость, конфликты, разочарования. Режиссер впервые снял своих героев в 2009 году в своей картине «Гостиная нации»: Теро и его тогда еще новорожденного сына Анри. Теперь Анри стоит на пороге взрослой жизни, а она разворачивается на фоне сонной финской провинции, напоминая по атмосфере фильмы Аки Каурисмяки, только в документальном изводе.

Наконец, жюри отметило работу Юлии Локшиной «Вокруг рая». Молодая команда этого американского фильма четыре года снимала странную общину европейцев, пытающихся построить утопический рай среди девственных ландшафтов Парагвая — вопреки «разложению современного мира». В результате же мнимый рай оказался очень похож на этот самый мир со всеми его пороками и курьезами — хитростью, алчностью, теориями заговора и манипулятивностью лидеров. Авторы фильма исследуют колоритнейший материал сквозь призму метафизики и черного юмора, вскрывая психологические истоки правого радикализма.

Отдельный конкурс в Салониках проводился для молодых документалистов, и его судило жюри, сформированное исключительно из женщин.

Неудивительно, что и награды достались фильмам с феминистским и гендерным акцентом. Главным призом в этой категории награжден фильм «Без затрат» Мэри Були — интимное кинематографическое исследование жизни молодой женщины, которая пытается обрести контроль над своим пораженным болезнью телом вопреки равнодушию медицинской системы. «Серебряный Александр» присужден «Реплике» Чоуа Лян: это кинопазл переплетающихся историй о женском одиночестве, дефиците подлинной близости и попытках ее замены виртуальными отношениями.

Хотя фестиваль в Салониках посвящен документальному кино и актеры не находятся в фокусе внимания, в этом году организаторы нашли неожиданный способ привлечь в кинозалы более широкую публику. Вне конкурса показали документальный фильм «In-I In Motion», которым дебютировала в режиссуре французская кинозвезда Жюльетт Бинош. Она сама приехала в Салоники и рассказала на специально устроенном вечере историю появления этого оригинального проекта. Пятнадцать лет назад состоялась творческая встреча актрисы с Акрамом Ханом, знаменитым британским танцором и хореографом. Вместе они работали над экспериментальной театральной постановкой в Королевском национальном театре, а сестра Бинош снимала репетиции и спектакли. Роберт Редфорд, посмотрев один из них, сказал Жюльетт, что она непременно должна снять об этом фильм. И вот спустя годы получилось небанальное произведение о том, как соединяются танец и актерское искусство. Фильм дает редкую возможность увидеть опытную киноактрису, осваивающую под руководством высокого профессионала незнакомый ей язык танца. Будучи новичком в этом деле, она демонстрирует полную самоотдачу, и точно так же стопроцентно выкладывается ее партнер, осваивая на ходу уроки драматического театра. Это увлекательное зрелище стало яркой кульминацией документального фестиваля.