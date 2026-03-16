Загадочные этруски, веселое завещание Баха и палеонтология нижегородского метро

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о метро, литературе, фотографии, искусстве, еде и истории, состоятся концерты классической музыки. Нижегородский театр драмы представит спектакль «Супруга», а ТЮЗ примет гастроли ульяновского театра. Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекция «Природный камень и палеонтология нижегородского метро» (16+)

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б;

Когда: 18:30 17 марта, вторник;

Вход по регистрации

Буква «М» над входом в метро на станции «Парк культуры» в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Буква «М» над входом в метро на станции «Парк культуры» в Нижнем Новгороде

Сотрудники отдела природы Нижегородского музея-заповедника Галина Шалфицкая и Александр Варенов расскажут, почему нижегородское метро можно считать подземным музеем палеонтологии и какие древние обитатели морей скрыты в его мраморных плитах.

Встреча «Магия старых книжек: что читали бабушки и мамы? И зачем это читать их детям?» (0+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Когда: 18:30 17 марта, вторник;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Первая Нижегородская книжная ярмарка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Первая Нижегородская книжная ярмарка

Это первая встреча из цикла «Как сделать ребенка читателем?». Искусствовед Анна Гор обсудит с участниками, как открыть мир книг маленькому человеку, когда следует начинать и заканчивать процесс воспитания читателя и на какой опыт опираться.

Концерт музыки из отечественного кино (6+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:30 17 марта, вторник;

Стоимость билетов: от 1,3 до 2 тыс. руб.

Солисты Наталия Грушко (меццо-сопрано), Надежда Хлынова (фортепиано), Михаил Полунов (труба) и академический симфонический оркестр под управлением дирижера Георгия Сибилева исполнят музыку из фильмов «Человек-амфибия», «Старая, старая сказка», «Экипаж», «Цыган», «Два капитана», «Мой ласковый и нежный зверь», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», «Укрощение огня» и другие произведения.

Лекция «Нижегородское Поочье: новые города "Золотого кольца"» (12+)

Где: Арсенал в шестом корпусе кремля;

Когда: 18:00 18 марта, среда;

Вход по регистрации

Христо-Рождественская церковь на берегу Верхневыксунского пруда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Христо-Рождественская церковь на берегу Верхневыксунского пруда

Историк-краевед Николай Федотов расскажет, чем интересны три города Нижегородского Поочья — Богородск, Павлово и Выкса — и что дает им право войти в обновленную версию туристического маршрута «Золотое кольцо».

Концерт «Игорь Стравинский: музыка для скрипки и фортепиано» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 18 марта, среда;

Стоимость билетов: 600 и 800 руб.

Скрипач Даниил Коган и пианист Сергей Давыдченко исполнят как оригинальные сочинения Игоря Стравинского, написанные для скрипки в сопровождении фортепиано и скрипки соло, так и переложения знаменитых балетов композитора. В программе: пастораль для скрипки и фортепиано, баллада из балета «Поцелуй феи», «Дивертисмент» для скрипки и фортепиано, элегия для альта соло и итальянская сюита из балета «Пульчинелла» на темы Перголези.

Лекция «Фотография в русской поэзии: как появление и развитие фотографии было отрефлексировано в поэзии XIX–XXI вв.» (12+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А;

Когда: 18:00 19 марта, четверг;

Вход по регистрации и льготному входному билету в музей (150 руб.)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации нижегородского филиала Высшей школы экономики Мария Гельфонд расскажет, как в поэзии XIX–ХХI веков было отрефлексировано появление и развитие фотографии. «В силу случайности первые дагеротипы появились в год смерти Пушкина, а слово "фотография" в русской поэзии впервые появляется у его старшего современника Вяземского. Рискнем предположить, что развитие фотографии непосредственно повлияло на те изменения, которые происходят с лирическим героем в символистскую эпоху. Наконец, отдельные поэтические сюжеты связаны с процессами фотографирования (в том числе и селфи), проявления пленки, печатания фотографий и их раскладывания в семейном альбоме»,— рассказала госпожа Гельфонд.

Премьера спектакля «Супруга» (16+)

Где: Нижегородский театр драмы на улице Большая Покровская, 13;

Когда: 18:30 19 марта, четверг;

Стоимость билетов: от 700 руб. до 1,1 тыс. руб.

Зрительный зал Нижегородского театра драмы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Зрительный зал Нижегородского театра драмы

Режиссер Анатолий Праудин представит спектакль о проблеме несчастливого брака. В основе постановки лежат рассказы Антона Чехова «Супруга», «Пьяные» и «О том, как я в законный брак вступил». «Главы трех семейств оказываются "в одной лодке", раскрывая сокровенные тайны брачной жизни в поисках ответа на извечные вопросы "кто виноват?" и "что делать?"»,— рассказали создатели.

Лекция «Еда искусстве: ингредиенты итальянского барочного натюрморта» (12+)

Где: Арсенал в шестом корпусе кремля;

Когда: 19:00 20 марта, пятница;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Искусствовед, заведующая научной библиотекой Пушкинского музея Екатерина Игошина рассмотрит предметный мир итальянского натюрморта XVII-XVIII веков с точки зрения кулинарных традиций той поры. Участники смогут узнать о соотношении традиционных и экзотических продуктов в рационе жителей Апеннинского полуострова, о гастрономических предпочтениях в разных регионах и о популярных по сей день блюдах, которые подавались к столу в ходе торжественных приемов и скромных простонародных трапез.

Лекция «Загадочные этруски» (6+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Когда: 14:00 21 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Дом Сироткина на Верхневолжской набережной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дом Сироткина на Верхневолжской набережной

Это лекция из цикла «Путешествие в прошлое. Знаменитые археологические открытия», посвященного уникальным находкам. На встрече речь пойдет о народе, населявшем в первом тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова, его влиянии на быт, архитектуру и верования древних римлян.

Литературно-музыкальная программа к 140-летию со дня рождения Николая Гумилева (16+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;

Когда: 16:00 21 марта, суббота;

Стоимость билетов: 700 руб. и 1 тыс. руб.

В программе «Еще не раз Вы вспомните меня…» прозвучат стихи и проза поэта Серебряного века Николая Гумилева, фрагменты писем и воспоминаний современников. Исполнители — заслуженный работник культуры РФ Мария Рымина, Елена Варакина и Никита Михеев.

Органный концерт «Бах: Лестница в Эдем» (12+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б;

Когда: 16:00 21 марта, суббота;

Стоимость билетов: 1,2 и 1,5 тыс. руб.

Органистка Алла Морозова исполнит хоральную прелюдию «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ», фантазию соль мажор, хоральную обработку «Herzlich tut mich verlangen» и другие композиции И.С. Баха.

Киноверсия музыкального спектакля «Принц и нищий» (12+)

Где: кинотеатр «Орленок» на улице Большая Покровская, 39А;

Когда: 16:30 21 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Спектакль «Принц и нищий»

Фото: Елена Маряшина, Театр Терезы Дуровой Спектакль «Принц и нищий»

Спектакль Терезы Дуровой по мотивам исторического романа Марка Твена «Принц и нищий» расскажет о приключениях английского принца и бедняка, которые ради любопытства решили поменяться местами.

В постановке звучит средневековая английская и немецкая музыка, исполняемая оркестром на старинных инструментах, некоторые из которых являются музейными экспонатами.

Лекция о фовизме (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 18:00 21 марта, суббота;

Вход по регистрации

Искусствовед Александра Коршунова и художник Антон Филиппов расскажут о фовизме — течении в живописи французского постимпрессионизма начала XX века. Вместе с участниками ведущие рассмотрят работы художников Анри Матисса, Андре Дерена и Мориса де Вламинка и обсудят их особенности.

Концерт «Гофман. Шуберт. Лебединая песнь» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 19:00 21 марта, суббота;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Музыку немецких романтиков Э.Т.А. Гофмана и Ф. Шуберта исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Константин Сучков (баритон), Ксения Цендра (фортепиано), Александр Корнев (скрипка), Андрей Ильин (скрипка), Константин Хабаров (альт), Рустем Хамидуллин (виолончель), Элина Моруз (арфа) и Ольга Митрофанова (фортепиано).

Гастроли ульяновского театра «Neбольшой»

Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145;

Когда: 22 марта, воскресенье

Спектакль «История одного похищения»

Фото: Neбольшой театр Спектакль «История одного похищения»

В 12:00 артисты покажут спектакль «История одного похищения» по рассказу О. Генри «Вождь краснокожих» (12+). Постановка расскажет о двух незадачливых мошенниках и украденном ими ребенке, который довел своих похитителей до нервного срыва. Билеты — от 700 руб. до 1 тыс. руб.

Спектакль «Лучшее, что было в моей жизни»

Фото: Neбольшой театр Спектакль «Лучшее, что было в моей жизни»

А в 18:00 актеры ульяновского театра представят спектакль «Лучшее, что было в моей жизни» (16+) по пьесе Керен Климовски. «Вдова, живущая ушедшей любовью, охранник, который верен своей детской мечте, домохозяйка, доведенная до отчаяния везеньем. Спектакль, состоящий из трех новелл, предлагает зрителю задуматься о лучшем, что было в жизни»,— рассказали создатели. Билет стоит 1,2 тыс. руб.

Что еще идет в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: опера «Пиковая дама» (18:30 20 и 21 марта, 12+). Театр драмы: «Ревизор» (18:30 20 марта, 16+), «Изергиль» (18:30 21 марта и 11:00 22 марта, 12+), «Дни Турбиных» (18:30 22 марта, 12+) Театр комедии: «Ханума» (18:00 17 марта, 16+), «Балаган» (18:00 18 марта, 16+), «Хочется синего неба!» (18:30 18 марта, 16+), «Позвольте войти!» (18:00 19 марта, 16+), «Неидеальный контракт» (20:30 19 марта, 18+), «Касатка» (18:00 20 марта, 16+), «Счастье» (18:30 20 марта, 16+), «Дон Жуан» (18:00 21 марта, 16+), «Голова» (18:30 21 марта, 16+), «Сон в летнюю ночь» (18:00 22 марта, 16+). Театр кукол: «Пиковая дама» (18:30 17 и 18 марта, 12+), «Робкое сердце» (18:30 19 марта и 15:00 22 марта, 12+). Театр юного зрителя: «Обломов» (18:30 17 марта, 16+). Камерный музыкальный театр имени В. Степанова: «Дубровский» (18:00 20 марта, ДК «Красное Сормово», 12+), «Парижские тайны» (17:00 21 марта, ДК ГАЗ, 12+), «Бесприданница» (16:00 22 марта, ДК «Красное Сормово», 12+). Дом актера имени В.В. Вихрова: «Танцующая на волнах» (19:00 21 марта, 16+), «Декоратор» (19:00 22 марта, 16+). Центр театрального мастерства: «Горький. Форум» (19:00 18 марта, 16+), «Леди Макбет Мценского уезда» (19:00 19 и 20 марта, 18+), «Заходит андроид в бар» (19:00 21 марта, 18+), «Циники» (19:00 22 марта, 18+). Театр на Счастливой: «Лгунья» (19:00 20 марта, 16+), «Женщина года» (18:00 21 марта, 16+), «Прибайкальская кадриль» (18:00 22 марта, 16+). «Нетеатр»: «Ритмы города» (19:00 20 марта, 12+), «Беспечная нота» (15:00 и 18:00 21 марта, 9+), «Домовой» (15:00 22 марта, 6+). Театр кукол «Мабу»: «Горький. Детство» (18:30 20 марта, 12+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Человек из Подольска» (18:30 18 марта, 16+), «Дядя Ваня» (18:00 21 марта, 12+), «Фата Морганы» (16:00 22 марта, 12+).

Концерт «"Шутка" и не только — веселое завещание Баха» (0+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 13:00 22 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 1,1 и 1,3 тыс. руб.

Со сцены прозвучат Танцы из Сюиты си минор и Кантата-бурлеска «Крестьянская» в сокращении. Концерт проведет профессор Нижегородской консерватории им. Глинки Заряна Скульская.

Лекция «Мир зазеркалья: образ зеркала в европейском искусстве» (12+)

Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Когда: 14:00 22 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 500 руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Слушателям расскажут, какими свойствами наделяли зеркало. «Его появление считали происками нечистой силы, соблазняющей слабых, ему приписывали свойство предсказывать будущее и ворожить, его считали оружием от злых сил, в нем видели возможность показать то, что напрямую показать было нельзя. Его называли "волшебным стеклом", а мы зовем просто зеркалом»,— рассказали организаторы.

Концерт «От мрака к свету» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Когда: 17:00 22 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

В исполнении Карины Хэрунц и оркестра Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Игоря Бобовича прозвучит произведение Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник», симфоническая картина А. Лядова «Из Апокалипсиса», фантазия для оркестра А. Глазунова «От мрака к свету» и симфония №4 «Молитва» Г. Уствольской.

Музыкальный концерт «Чехов. Рассказы» (12+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:00 22 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 700 и 800 руб.

Надпись «Нужно по капле выдавливать из себя раба», портрет писателя Антона Чехова и рисунок скелета человека на стене

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Надпись «Нужно по капле выдавливать из себя раба», портрет писателя Антона Чехова и рисунок скелета человека на стене

Актер Молодежного театра на Фонтанке, артист кино и дубляжа Михаил Черняк прочитает рассказы Антона Чехова «Сирена», «Живая хронология», «Хористка» и «Скрипка Ротшильда». Дополнит программу музыка Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, ее исполнит пианистка Наталья Приварская.

Концерт цикла «Юбилейный вернисаж» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 22 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 500 и 600 руб.

Программа построена вокруг трех дат — 270-летия со дня рождения В.А. Моцарта, 130-летия со дня рождения Л. Делиба и 120-летия со дня рождения Д. Шостаковича. Вместе с опытными музыкантами на сцену выйдут учащиеся детской школы искусств №8.

Какие выставки продолжают работу До 20 марта в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка Павла Куна «Продано. Но! Есть еще чуть-чуть» (12+). До 22 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыты выставка художника Евгения Хлюнева «В погоне за ветром» (0+) и выставка Веры Тимченко «Судьбой намеченный маршрут» (0+), до 29 марта — выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 29 марта в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 29 марта в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка Ольги Окуневой «Нечаянная радость» (0+). До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель». До 5 апреля в мультимедиа-арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа» (6+). До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+). До 12 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+), а до 19 апреля — выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Подготовила Елена Ковалева